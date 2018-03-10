Украина катится к самоизоляции, потому как обращение с журналистикой, со СМИ далеки от общепринятых демократическими странами норм, считает руководитель правозащитной организации "Центр Свободы Слова" Елена Бондаренко.
Уже несколько дней отечественное медиасообщество сотрясает, казалось бы, совершенно будничный факт: на телеканале ICTV появилась оппозиционный политик и бывший депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.
СБУ и лично Антон Геращенко выслеживают сепаратистов и террористов через кибероперации, "УПА" берет на себя ответственность за резонансные убийства в Украине, а националисты составляют "списки украинской мечты": подсказку для киллеров.
В пресс-службе МВД подтвердили, что бывший нардеп Елена Бондаренко обратилась в министерство внутренних дел с заявлением об угрозах, которые в течение последнего дня поступают на ее аккаунт в социальной сети.
Смотрите на видео кадры заседания ВСК по расследованию событий на Майдане, во время которого между Геннадием Москалем и депутатом ПР Еленой Бондаренко произошла перепалка. На видео присутствует ненормативная лексика.
В Донецке проходят переговоры по реализации мирного плана по урегулированию конфликта на востоке Украины. Что думают о перспективах переговорного процесса парламентарии, выясняла корреспондент РИА Новости Украина.
Депутат ПР, заместитель главы комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко не исключает, что реальные результаты расследования обстоятельств гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка попытаются замолчать.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".