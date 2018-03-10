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    Елена Бондаренко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Елена Бондаренко. Архивное фото
    Планы на 2018. Елена Бондаренко: перспективы для СМИ – отсутствие перспектив
    09:53 02.01.2018
    1424Украина 2018: новые испытания
    Украина катится к самоизоляции, потому как обращение с журналистикой, со СМИ далеки от общепринятых демократическими странами норм, считает руководитель правозащитной организации "Центр Свободы Слова" Елена Бондаренко.
    Елена Бондаренко
    Несвобода СМИ есть, и "режим не будет сбавлять обороты"
    07:16 07.12.2017
    946Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    В Украине четыре года идет "охота на ведьм" - на неугодные СМИ, на неугодных блогерв и лидеров общественного мнения, которые говорят о том, о чем режим хотел бы умолчать, отметила Елена Бондаренко.
    Дочь Елены Бондаренко Полина вышла замуж
    Дочь экс-"регионалки" вышла замуж за американца
    07:23 03.11.2017
    1367
    По данным СМИ, дочь Елены Бондаренко Полина пытается строить музыкальную карьеру под сценическим псевдонимом Lina Cooper. Ее супруг - продюсер и композитор Джаред Далтон Кейн.
    Cопредседатель общественной организации Батьки SOS Елена Бондаренко
    Денежные поборы в школах. Как реагировать родителям?
    16:54 13.09.2017
    423
    Государство физически не успевают обеспечивать школьников необходимым, поскольку родители все сами покупают и делают ремонты, считает эксперт Елена Бондаренко.
    Петр Порошенко в мятых брюках в Нидерландах
    Бондаренко раскритиковала жену Порошенко за мятые брюки президента
    17:50 27.11.2015
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    По мнению бывшего народного депутата Елены Бондаренко, "вид барыги Порошенко демонстрирует не в первый раз", поэтому "и отношение к нему лидеров иных стран - соответственное".
    Елена Бондаренко
    Бондаренко на "Свободе слова" и шаблон единомыслия
    10:38 22.10.2015
    4336
    Уже несколько дней отечественное медиасообщество сотрясает, казалось бы, совершенно будничный факт: на телеканале ICTV появилась оппозиционный политик и бывший депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.
    Елена Бондаренко
    Появление экс-регионалки Бондаренко на ТВ взорвало соцсети
    09:44 20.10.2015
    68478
    В социальных сетях общественные активисты, журналисты, а также политики высказали свое недовольство и негодование по поводу появления экс-нардепа ПР Елены Бондаренко в ток-шоу "Свобода слова на ICTV".
    Похороны Олеся Бузины
    Расстрельные списки. Кто следующая жертва в охоте на неугодных?
    12:26 21.04.2015
    5586Криминализация украинского общества.
    СБУ и лично Антон Геращенко выслеживают сепаратистов и террористов через кибероперации, "УПА" берет на себя ответственность за резонансные убийства в Украине, а националисты составляют "списки украинской мечты": подсказку для киллеров.
    Елена Бондаренко
    Милиция получила заявление от Бондаренко об угрозах, ей выделят охрану
    20:22 17.04.2015
    1273
    В пресс-службе МВД подтвердили, что бывший нардеп Елена Бондаренко обратилась в министерство внутренних дел с заявлением об угрозах, которые в течение последнего дня поступают на ее аккаунт в социальной сети.
    Олесь Бузина на месте убийства
    Калашников и Бузина: все версии убийств
    18:25 17.04.2015
    2724Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Раскрытием двух резонансных убийств в столице – политика и журналиста – занимаются лучшие специалисты уголовного розыска. В МВД утверждают, что у них уже появились улики.
    Елена Бондаренко. Архивное фото
    Экс-нардеп от ПР Бондаренко заявила, что ей угрожают в соцсети
    23:55 16.04.2015
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    Экс-нардеп Елена Бондаренко убеждена, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен разобраться в ситуации с угрозами в ее адрес до своей отставки.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Нерушимый Блок Порошенко: дети богов, жены героев, братья народа
    14:52 01.10.2014
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    "Результаты выборов-2014 будет сложно отличить от итогов избирательной кампании-2012. Разве только депутатов с донецкой пропиской станет меньше, а остальные...", пишет Александр Матюшенко.
    Елена Бондаренко
    Бондаренко стала главой набсовета медиахолдинга Курченко
    16:01 22.09.2014
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    По данным холдинга, согласно требованиям законодательства, одновременно Бондаренко сложит полномочия депутата Верховной Рады.
    Перепалка между депутатами на заседании ВСК
    Как Москаль поссорился с Бондаренко из-за событий на Майдане (нецензурная лексика) 
    22:51 18.09.2014
    443Украина. Политический кризис
    Смотрите на видео кадры заседания ВСК по расследованию событий на Майдане, во время которого между Геннадием Москалем и депутатом ПР Еленой Бондаренко произошла перепалка. На видео присутствует ненормативная лексика.
    Турчинов лишил слова Бондаренко
    Турчинов к Бондаренко: вам на колени надо встать перед армией 
    11:58 02.09.2014
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    Председатель Верховной Рады Александр Турчинов на заседании во вторник лишил слова депутата от Партии регионов Елену Бондаренко за критические высказывания в адрес действующей власти.
    Заседание Верховной Рады
    Турчинов лишил слова Бондаренко за критику действующей власти
    11:35 02.09.2014
    326
    Председатель Верховной Рады прервал ее выступление, лишив слова и назвав ее высказывания "провокациями" и "российской агитацией".
    Ситуация в Донецкой области
    Кто выступит переговорщиками от Донбасса и от Киева
    22:24 23.06.2014
    2121Переговоры по Юго-Востоку
    В Донецке проходят переговоры по реализации мирного плана по урегулированию конфликта на востоке Украины. Что думают о перспективах переговорного процесса парламентарии, выясняла корреспондент РИА Новости Украина.
    Ситуация на востоке
    С армии попытаются снять ответственность за гибель журналиста РФ - депутат ПР
    21:01 17.06.2014
    655Гибель российских журналистов в Украине
    Депутат ПР, заместитель главы комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко не исключает, что реальные результаты расследования обстоятельств гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка попытаются замолчать.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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