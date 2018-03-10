Уже несколько дней отечественное медиасообщество сотрясает, казалось бы, совершенно будничный факт: на телеканале ICTV появилась оппозиционный политик и бывший депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.
Телеведущий "Чрезвычайных новостей" на телеканале ICTV Константин Стогний на своей странице в Facebook сообщил в среду о нападении на журналистов программы в Запорожье, по данному факту открыто уголовное дело.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".