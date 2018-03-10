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    ICTV (телеканал)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Елена Бондаренко
    Бондаренко на "Свободе слова" и шаблон единомыслия
    10:38 22.10.2015
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    Уже несколько дней отечественное медиасообщество сотрясает, казалось бы, совершенно будничный факт: на телеканале ICTV появилась оппозиционный политик и бывший депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    Нацсовет оштрафует 4 телеканала за показ сериалов "Бригада" и "След"
    13:44 16.04.2015
    386
    Телеканалы ICTV, "Новый канал", "НТН" и "Украина" оштрафованы Нацсоветом по телевидению и радиовещанию за показ российского телепродукта в дневном эфире.
    Неизвестный с зажигательной смесью в руках. Архивное фото
    В Киеве пытались поджечь офис телеканала ICTV
    11:35 26.11.2014
    79
    Трое нападавших разбили окно и бросили туда две бутылки с зажигательной смесью. ЧП произошло в центре Киева, где находится телеканал.
    Актер Михаил Пореченков
    Телеканал ICTV снял с эфира сериал с участием Пореченкова
    15:06 31.10.2014
    470Пореченков: тот, который не стрелял
    Украинский телеканал снял с эфира сериал "Агент национальной безопасности".
    Милиция
    В Запорожье совершено нападение на журналистов телеканала ICTV
    16:05 10.07.2013
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    Телеведущий "Чрезвычайных новостей" на телеканале ICTV Константин Стогний на своей странице в Facebook сообщил в среду о нападении на журналистов программы в Запорожье, по данному факту открыто уголовное дело.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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