Председатель Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов подчеркнул, что пока не будет создан качественный украинский контент, к которому люди будут обращаться по собственной воле, до тех пор запрет ресурсов РФ не будет эффективен.
Уже несколько дней отечественное медиасообщество сотрясает, казалось бы, совершенно будничный факт: на телеканале ICTV появилась оппозиционный политик и бывший депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.
Известный журналист Андрей Куликов побывал в Донецке – хотел понять, что думают люди по другую сторону баррикад. Он не скрывает, что выступает за прямые, публичные, без посредников переговоры властей Украины с представителями непризнанных республик.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".