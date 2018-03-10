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    Андрей Куликов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Андрей Куликов. Архивное фото
    Известный журналист прокомментировал нападение на Коцабу
    03:42 16.12.2017
    1939Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Известный украинский журналист Андрей Куликов отметил, что Руслан Коцаба не задавал провокационных вопросов и, по сути, выполнял редакционное задание.
    Андрей Куликов. Архивное фото
    Куликов: запреты не спасут, Украине нужно создавать свой информпродукт
    11:46 24.05.2017
    652Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Председатель Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов подчеркнул, что пока не будет создан качественный украинский контент, к которому люди будут обращаться по собственной воле, до тех пор запрет ресурсов РФ не будет эффективен.
    Елена Бондаренко
    Бондаренко на "Свободе слова" и шаблон единомыслия
    10:38 22.10.2015
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    Уже несколько дней отечественное медиасообщество сотрясает, казалось бы, совершенно будничный факт: на телеканале ICTV появилась оппозиционный политик и бывший депутат от Партии регионов Елена Бондаренко.
    Андрей Куликов – телеведущий, журналист Акция протеста журналистов в Киеве против законопроекта о клевете
    Андрей Куликов: нужны прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском
    14:11 23.09.2015
    1297Донбасс - Минск: отвод вооружений
    Известный журналист Андрей Куликов побывал в Донецке – хотел понять, что думают люди по другую сторону баррикад. Он не скрывает, что выступает за прямые, публичные, без посредников переговоры властей Украины с представителями непризнанных республик.
    Андрей Куликов в Донецке
    Телеведущий Андрей Куликов побывал в Донецке
    12:33 18.09.2015
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    Журналист Андрей Куликов после поездки в Донецк отметил, что поехал туда "в качестве эксперимента" и не встречался с лидерами самопровозглашенных народных республик.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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