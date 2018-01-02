Планы на 2018. Елена Бондаренко: перспективы для СМИ – отсутствие перспектив

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

На украинские СМИ оказывают давление нынешняя власть и поддерживаемые этой властью радикалы, да и катастрофическая ситуация в экономике оказывает негативное влияние на информационный рынок страны. В результате имеем "крепостные" СМИ, баланса мнений нет, но "атрибуты диктатуры" и репрессии. Об этом сказала РИА Новости Украина экс-депутат Верховной Рады, руководитель правозащитной общественной организации "Центр Свободы Слова" Елена Бондаренко.

"По состоянию свободы слова в Украине. Ситуация по сравнению с 2010-2014 годом — это просто свободный полет в пропасть. Убитые журналисты, сжигаемые телеканалы, погромы редакций, избиения журналистов, лишение лицензий электронных СМИ, функционирование репрессивных органов — таких как Министерство правды, простите, информации, и парламентский комитет по вопроса свободы слова и информации в руках самой власти — это самые что ни на есть атрибуты диктатуры", — сказала Елена Бондаренко, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

И продолжила: "К политическому давлению, административной травле и насилию радикалов, которые благословлены самим режимом, добавьте катастрофическую ситуацию в экономике. Она-то влияет на качество информационного рынка не меньше. СМИ из полусвободных от диктата собственников превратились либо в крепостных, либо самоликвидировались".

По словам руководителя "Центра Свободы Слова", ситуация такова: "Баланса мнений нет, баланса спикеров от разных идеологических платформ нет, объективные журналисты превратились в таких себе диковинных пассионариев, что когда сталкиваешься с их работой, удивляешься их наличию в Украине".

"Перспективы у СМИ Украины — это отсутствие перспектив. И тяжелейшая борьба. Режим Порошенко имеет план: в стране должен быть сплошной "5 канал" (это СМИ самого Порошенко). И они достигли в этом определенного успеха. Украина катится к самоизоляции, потому как обращение с журналистикой, со СМИ в нашей стране далеки от общепринятых демократическими странами норм", — резюмировала Бондаренко.

Ранее Комитет по защите журналистов (CPJ) сообщил, что Украина внесена в список стран, которые заключают в тюрьмы представителей масс-медиа за профессиональную деятельность.

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что 2017 год стал одним из самых тревожных в истории Украины в плане соблюдения (точнее – нарушения) прав журналистов.

Ситуацией со свободой слова в стране серьезно обеспокоены в ООН, об этом говорится в очередном докладе организации о состоянии прав человека в Украине.

В частности, в ООН считают нарушением прав человека приговор журналистам Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, которых осудили на 9 лет за якобы настройку YouTube-канала "Новороссия ТВ".