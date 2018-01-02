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    Интервью

    Планы на 2018. Елена Бондаренко: перспективы для СМИ – отсутствие перспектив

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    Итоги-2017, прогнозы-2018 (77)

    (обновлено: )392100
    Украина катится к самоизоляции, потому как обращение с журналистикой, со СМИ далеки от общепринятых демократическими странами норм, считает руководитель правозащитной организации "Центр Свободы Слова" Елена Бондаренко.
    Елена Бондаренко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    На украинские СМИ оказывают давление нынешняя власть и поддерживаемые этой властью радикалы, да и катастрофическая ситуация в экономике оказывает негативное влияние на информационный рынок страны. В результате имеем "крепостные" СМИ, баланса мнений нет, но "атрибуты диктатуры" и репрессии. Об этом сказала РИА Новости Украина экс-депутат Верховной Рады, руководитель правозащитной общественной организации "Центр Свободы Слова" Елена Бондаренко

    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP
    Во всем происходящем с Украиной виноваты... журналисты

    "По состоянию свободы слова в Украине. Ситуация по сравнению с 2010-2014 годом — это просто свободный полет в пропасть. Убитые журналисты, сжигаемые телеканалы, погромы редакций, избиения журналистов, лишение лицензий электронных СМИ, функционирование репрессивных органов — таких как Министерство правды, простите, информации, и парламентский комитет по вопроса свободы слова и информации в руках самой власти — это самые что ни на есть атрибуты диктатуры", — сказала Елена Бондаренко, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина. 

    И продолжила: "К политическому давлению, административной травле и насилию радикалов, которые благословлены самим режимом, добавьте катастрофическую ситуацию в экономике. Она-то влияет на качество информационного рынка не меньше. СМИ из полусвободных от диктата собственников превратились либо в крепостных, либо самоликвидировались".

    По словам руководителя "Центра Свободы Слова", ситуация такова: "Баланса мнений нет, баланса спикеров от разных идеологических платформ нет, объективные журналисты превратились в таких себе диковинных пассионариев, что когда сталкиваешься с их работой, удивляешься их наличию в Украине".

    Пресс-конференция. Архивное фото
    AFP PHOTO / FRANCK FIFE
    Сажают, избивают, обыскивают. Журналисты в Украине на мушке

    "Перспективы у СМИ Украины — это отсутствие перспектив. И тяжелейшая борьба. Режим Порошенко имеет план: в стране должен быть сплошной "5 канал" (это СМИ самого Порошенко). И они достигли в этом определенного успеха. Украина катится к самоизоляции, потому как обращение с журналистикой, со СМИ в нашей стране далеки от общепринятых демократическими странами норм", — резюмировала Бондаренко.

    Ранее Комитет по защите журналистов (CPJ) сообщил, что Украина внесена в список стран, которые заключают в тюрьмы представителей масс-медиа за профессиональную деятельность. 

    Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что 2017 год стал одним из самых тревожных в истории Украины в плане соблюдения (точнее – нарушения) прав журналистов.

    Ситуацией со свободой слова в стране серьезно обеспокоены в ООН, об этом говорится в очередном докладе организации о состоянии прав человека в Украине.

    В частности, в ООН считают нарушением прав человека приговор журналистам Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, которых осудили на 9 лет за якобы настройку YouTube-канала "Новороссия ТВ". 

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