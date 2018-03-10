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    Нестор Шуфрич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 96
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    Нестор Шуфрич
    Нардеп предложил заменить слова гимна Украины, на что-то более позитивное
    21:44 08.03.2018
    912Политический кризис: страна в тупике
    По словам нардеп Нестор Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.
    Нестор Шуфрич
    Шуфрич шокировал заявлением: присоединения Крыма к РФ можно было избежать
    12:14 04.01.2018
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    Народный депутат от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич рассказал, что все договоренности с лидерами Крыма в 2014 году совал и.о. генерального прокурора Олег Махницкий.
    Нестор Шуфрич
    "Студенческий Майдан" был разработкой Банковой - Шуфрич
    23:44 24.12.2017
    1310
    Нестор Шуфрич не назвал, кто непосредственно был "автором студенческого Майдана", но идея, по его словам, была реализована не без помощи тогдашнего главы АП Сергея Левочкина и экс-замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.
    Митинг сторонников Саакашвили переместился под Верховную Раду
    Нардеп о задержании Саакашвили. Дискредитирует Украину
    11:36 09.12.2017
    948Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По мнению народного депутата Украины Нестора Шуфрича, события, связанные с Михаилом Саакашвили, "дискредитируют нашу страну перед всем миром".
    Нестор Шуфрич
    Нестор Шуфрич дал показания в Генпрокуратуре
    18:28 08.11.2017
    230
    Народный депутат сообщил, что вовремя прибыл на допрос. Его опросили в качестве свидетеля, однако Шуфрич отказался раскрыть подробности дела.
    Народный депутат Нестор Шуфрич с сыном Нестором перед началом заседания по избранию меры пресечения Нестору, подозреваемому в совершении ДТП в центре Киева, в результате которого пострадал человек, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    Генпрокуратура вызвала на допрос депутата Шуфрича
    14:30 07.11.2017
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    Народный депутат из "Оппозиционного блока" приглашен на допрос к следователю на 14 ноября. ГПУ не сообщает, по какому делу проходит Шуфрич.
    Народный депутат Нестор Шуфрич с сыном Нестором перед началом заседания по избранию меры пресечения Нестору, подозреваемому в совершении ДТП в центре Киева, в результате которого пострадал человек, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    Шуфрича-младшего, сбившего человека, оставили "под присмотром" отца
    01:09 31.10.2017
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    Сын народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича на Bentley в центре Киева сбил 31-летнего мужчину, переходившего дорогу по "зебре". Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки отца.
    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    Суд отпустил Шуфрича-младшего на поруки
    16:52 30.08.2017
    1414ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Шевченковской районный суд удовлетворил ходатайство защиты и назначил Шуфричу-младшему меру пресечения в виде взятия на поруки.
    Сын народного депутата Нестора Шуфрича Нестор Шуфрич-младший во время заседания Шевченковского райсуда по избранию меры пресечения, в Киеве, 30 августа 2017 г.
    Суд избирает меру пресечения Шуфричу-младшему. Первые кадры 
    15:29 30.08.2017
    347ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения сыну народного депутата фракции "Оппозиционного блока" Нестору Шуфричу-младшему, который сбил мужчину на пешеходном переходе в центре Киева.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича: прокуратура сообщила о подозрении
    16:50 29.08.2017
    425ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    По данным пресс-секретаря прокуратуры Киева Надежды Максимец, Нестору Шуфричу-младшему и его адвокату вручены ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Пострадавшему в ДТП с сыном Шуфрича сделали еще одну операцию
    10:58 29.08.2017
    290ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Как рассказал руководитель департамента международного отделения медцентра Тель-Авива Роман Гольман, операцию проводили ведущие специалисты нейрохирургии.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича
    19:31 28.08.2017
    288
    Медик, который занимается лечением Алексей Мельниченко, сообщил, что пострадавшему была экстренно сделана операция, на сегодня планируется проведение второй.
    Нестор Шуфрич
    Шуфрич впервые прокомментировал ДТП с участием сына
    14:00 28.08.2017
    1448
    Нестор Шуфрич сообщил, что израильские медики занимаются спасением пострадавшего мужчины, готовится его перевозка из государственной в частную клинику.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Лечить пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича прибыли врачи из Израиля - СМИ
    21:52 27.08.2017
    900
    По информации СМИ, пострадавший в ДТП мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, его прилетели спасать израильские медики.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    СМИ сообщили о состоянии пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича
    19:18 27.08.2017
    530
    По информации СМИ, пострадавший мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, он без сознания. Представителей нардепа Шуфрича пока не видно у реанимации.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Сын нардепа на Bentley сбил человека в центре Киева
    07:08 27.08.2017
    2479
    По данным пресс-службы Нестора Шуфрича, его сын в центре столицы с превышением скорости наехал на пешехода, вследствие чего тот получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы.
    Крестины дочки Нестора Шуфрича в Киево-Печерской лавре
    Марченко подтвердила сообщение о крестинах с Кличко дочки Шуфрича
    05:01 12.06.2017
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    По словам Оксаны Марченко, в субботу, 10 июня она вместе Владимиром Кличко покрестили "малышку Марию - доченьку Кати и Нестора Шуфрич", святое таинство совершил митрополит Онуфрий.
    Владимир Кличко и известная телеведущая Оксана Марченко, которая является женой Виктора Медведчука, стали кумовьями
    Кличко породнился с Медведчуком
    01:56 11.06.2017
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    Как сообщают СМИ, боксер супертяжеловес Владимир Кличко и известная телеведущая Оксана Марченко покрестили дочь политика Нестора Шуфрича, которая родилась этой зимой. Крестины девочки Маруси прошли в Киево-Печерской Лавре.
    Нестор Шуфрич
    Шуфрич призвал СМИ оказать воздействие на ГФС
    15:53 17.02.2017
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    Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич просит оказать воздействие на Государственную фискальную службу, чтобы она вручила в установленном законом порядке акт, который стал предметом заявления генерального прокурора.
    Нестор Шуфрич
    Шуфрич заявил, что заплатил все налоги
    20:11 15.02.2017
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    По словам нардепа Нестора Шуфрича, все запросы, которые приходили ему из налоговой, были обработаны, но если будет доказано, что его аудиторы неправильно посчитали доходы и недоплатили налоги, они "будут уплачены".
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    Нестор Шуфрич
    Нардеп предложил заменить слова гимна Украины, на что-то более позитивное
    21:44 08.03.2018
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    По словам нардеп Нестор Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.
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