По словам нардеп Нестор Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.
Нестор Шуфрич не назвал, кто непосредственно был "автором студенческого Майдана", но идея, по его словам, была реализована не без помощи тогдашнего главы АП Сергея Левочкина и экс-замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.
Как сообщают СМИ, боксер супертяжеловес Владимир Кличко и известная телеведущая Оксана Марченко покрестили дочь политика Нестора Шуфрича, которая родилась этой зимой. Крестины девочки Маруси прошли в Киево-Печерской Лавре.
Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич просит оказать воздействие на Государственную фискальную службу, чтобы она вручила в установленном законом порядке акт, который стал предметом заявления генерального прокурора.
По словам нардепа Нестора Шуфрича, все запросы, которые приходили ему из налоговой, были обработаны, но если будет доказано, что его аудиторы неправильно посчитали доходы и недоплатили налоги, они "будут уплачены".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам нардеп Нестор Шуфрича, слова "Еще не умерла Украины и слава, и воля" следует заменить на "Будет вечно Украина, ее слава и воля". Депутат пояснил, что после замены текста гимна он будет звучать более позитивно.