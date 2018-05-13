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    В киевском ресторане избили сына Шуфрича

    (обновлено: )46350
    По данным пресс-службы политика, нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД.
    Пострадавший Александр Шуфрич (крайний слева) с друзьями
    пресс-служба Нестора Шуфрича в Facebook

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. В ночь с 12 на 13 мая во время посещения одного из ресторанных комплексов столицы старшему сыну народного депутата Нестора Шуфрича Александру и его товарищам результате избиения группой неизвестных лиц были нанесены многочисленные травмы головы и телесные повреждения. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба политика в Facebook.

    Как уточняется, нападавшие представились работниками "органов", до и после инцидента угрожали физической расправой и использованием служебного положения в случае обращения в МВД.

    пресс-служба Нестора Шуфрича в Facebook
    Пострадавший Александр Шуфрич

    На место преступления прибыл патрульный отряд Соломенского района. Был задержан мужчина, который, по предварительным данным, причастен к инциденту и, по его словам, является братом "главного зачинщика избиения", отметили в пресс-службе. Личность правонарушителя была установлена правоохранителями после задержания.

    Потерпевшие написали заявления в Соломенское РУВД. На данный момент они находятся в стационарном отделении одной из частных клиник, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Сыну Шуфрича наложены швы на лицо.

    "Пострадавшие надеются на объективное расследование данного случая всеми компетентными органами и надлежащую ответственность каждого из участников в соответствии с законом", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: В сеть попало видео ДТП с сыном Шуфрича

    Напомним, ранее один из сыновей Нестора Шуфрича на Bentley в центре Киева сбил 31-летнего мужчину, переходившего дорогу по "зебре". Потерпевший попал в реанимацию с тяжелой черепно-мозговой травмой. 30 августа суд избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства, не удовлетворив ходатайство прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте. Поручителем выступил отец Шуфрича. Сын Шуфрича получил условный срок за ДТП.

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