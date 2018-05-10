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    Шуфрич сообщил, как обошел запрет на георгиевские ленточки

    Тема:

    День Победы: без красного знамени и без памяти (372)

    (обновлено: )1064110
    По словам нардепа Нестора Шуфрича, он с уважением отнесся к закону, против которого он категорически выступал, но "никто не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой".
    Георгиевская ленточка
    RIA News Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, лидер партии "За жизнь" Нестор Шуфрич выступил против запрета на георгиевскую ленту.

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    По его мнению, украинцы не имеют права отказываться от символов Победы. Так, он возложил цветы на Могилу Неизвестного Солдата, перевязанные черной и оранжевой лентами по отдельности.

    "Я с уважением отнесся к закону, против которого я категорически выступал, но никто мне не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой", — сказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

    В Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон о "запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты: теперь ее ношение или изображения влечет за собой штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 гривен). Кроме того, ленту или предмет с ее содержанием отберут. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.

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