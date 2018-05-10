Шуфрич сообщил, как обошел запрет на георгиевские ленточки

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады, лидер партии "За жизнь" Нестор Шуфрич выступил против запрета на георгиевскую ленту.

По его мнению, украинцы не имеют права отказываться от символов Победы. Так, он возложил цветы на Могилу Неизвестного Солдата, перевязанные черной и оранжевой лентами по отдельности.

"Я с уважением отнесся к закону, против которого я категорически выступал, но никто мне не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой", — сказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

В Украине 15 июня 2017 года вступил в силу закон о "запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты: теперь ее ношение или изображения влечет за собой штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 гривен). Кроме того, ленту или предмет с ее содержанием отберут. Повторное нарушение увеличивает размеры штрафов и грозит административным арестом на срок до 15 суток.