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    В Одессе полиция задержала мужчину и женщину с георгиевскими ленточками

    (обновлено: )18008
    Полиция Одесской области сообщает, что мужчина и женщина с георгиевскими ленточками задержаны и доставлены в райотдел "для проверки и предоставления объяснений".
    в Одессе задержаны два человека с георгиевскими ленточками
    Фото Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В среду на Аллее Славы в Одессе полиция задержала двух человек, у которых были повязаны георгиевские ленточки.

    В Украине в среду проходят массовые мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Полиция заявила, что на охрану общественного порядка брошены 17 тысяч силовиков.

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    "На Аллее славы полицейские обнаружили женщину с лентой, похожей на георгиевскую. Для проверки и предоставления объяснений указанную гражданку проводили в отдел полиции", — говорится в сообщении Управления Национальной полиция в Одесской области.

    Фото Национальной полиции Украины
    в Одессе задержаны два человека с георгиевскими ленточками

    Позже был задержан еще один мужчина с лентой, похожей на георгиевскую. Для проверки и дачи объяснений его также пригласили в отдел полиции.

    Напомним, в Днепре состоялся Марш мира, участники которого прошли по центральным улицам города, а также возложили цвету к монументу Славы. Во время акции полиция задержала мужчину, в руках которого была советская символика.

    В Киеве также в начале акции "Бессмертный полк" произошли столкновения. Одному из участников акции разбили нос, когда он проходил рамку металлоискателя возле метро "Арсенальная".

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