В Одессе полиция задержала мужчину и женщину с георгиевскими ленточками

Фото Национальная полиция Украины

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. В среду на Аллее Славы в Одессе полиция задержала двух человек, у которых были повязаны георгиевские ленточки.

В Украине в среду проходят массовые мероприятия, посвященные празднованию Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Полиция заявила, что на охрану общественного порядка брошены 17 тысяч силовиков.

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"На Аллее славы полицейские обнаружили женщину с лентой, похожей на георгиевскую. Для проверки и предоставления объяснений указанную гражданку проводили в отдел полиции", — говорится в сообщении Управления Национальной полиция в Одесской области.

Фото Национальной полиции Украины в Одессе задержаны два человека с георгиевскими ленточками

Позже был задержан еще один мужчина с лентой, похожей на георгиевскую. Для проверки и дачи объяснений его также пригласили в отдел полиции.

Напомним, в Днепре состоялся Марш мира, участники которого прошли по центральным улицам города, а также возложили цвету к монументу Славы. Во время акции полиция задержала мужчину, в руках которого была советская символика.

В Киеве также в начале акции "Бессмертный полк" произошли столкновения. Одному из участников акции разбили нос, когда он проходил рамку металлоискателя возле метро "Арсенальная".