Украинский бунт. Люди хотят перемен, но разочаровались в Майдане

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Большинство украинцев уверены: власть ведет страну не туда. Таковы результаты свежего социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным опроса, 75,3% опрошенных в считают, что руководство Украины ведет страну в неправильном направлении. При этом согласных с курсом власти – 10,4%.

Но даже в ситуации, когда три четверти страны – недовольны происходящим, никто не решается на открытый протест, не говоря уже о бунте. Главных причин такой пассивности – две, считает политолог Руслан Бортник.

"Первая – общество боится еще большего социально-политического и военного кризиса, боится разрушения по сирийскому или другим сценариям. Оно в какой-то мере подсознательно пытается сохранить эту стабильность, даже не смотря на преступный характер и тотальное недоверие к власти", – уверен эксперт.

А второе – у этого общества нет лидеров, своего Пашиняна, которые способны повести его к более позитивным целям, добавляет политолог: нет человека, благодаря которому общество поверит, что оно может сохранить что есть и получить больше, нежели сейчас.

При этом свою гасящую протест роль играет и сформировавшийся имидж президента и его окружения, подчеркивает Бортник: "как людей, погрязших в коррупции – общество привыкло к такого рода разоблачениям, выработался иммунитет и на них не обращают внимания".

"Результаты выборов будут разгромны для власти. Общество не хочет сейчас дестабилизации, но на выборах – безусловно отомстит", – прогнозирует эксперт.

Майдан как прививка от протеста

Во многом антидотом от уличных протестов в Украине оказался Майдан 2014 года и его последствия, считает политолог Алексей Якубин. Высокие уровень разочарования, говорит он, во многом связан с методами, которыми Майдан влиял на власть – массовые митинги и так далее.

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"Граждане начинают воспринимать Майдан и связанные с ним события как единое целое. Они думают: вот был Майдан – и к чему это привело?! Поэтому у значительной части граждан в условиях социально-экономического кризиса есть боязнь, что новый Майдан в еще большей мере может усилить фрагментацию внутри страны", – отмечает Якубин.

Поэтому мы, с одной стороны, наблюдаем большой уровень неподдержки власти – сейчас многие политики по антирейтингу опережают Януковича на пике Майдана, – но при этом не видим такого массового движения, борьбы, готовности менять ситуацию. Но доверяют уже, считает политолог, и "глашатаям Майдана" – его лидерам: они воспринимаются как люди, желающие власти только для себя.

Страх из-за Донбасса и "новые титушки"

По-прежнему в обществе остается страх, что из-за внутренних протестов может усилиться конфликт в Донбассе – во многом по причине пропаганды власти, говорит Якубин. Заявления первых лиц, что "Путин нападет", "Кремль атакует", "вокруг агенты Кремля" уже обесценились, но граждане все равно опасаются возможного обострения.

И еще один фактор, о котором упомянул эксперт: значительная часть граждан ждет новых выборов, чтобы на них показать свое отношение к власти.

"После событий на Майдане есть разочарование в смене власти на уровне улицы, поэтому есть желание поменять ее с помощью выборов…. Думаю, если произойдут массовые фальсификации или невозможность проголосовать – это может стать точкой массового протеста", – сообщил политолог.

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Многие боятся и распоясавшихся радикалов, подчеркивает Якубин.

"Свою роль играет то, что у нас на улицах есть насилие, в том числе во время проведения массовых акций. Насилие от националистических групп. У них такая же функция, которяа раньше была у "титушек". А полиция часто или ничего не делает, или выступает в роли абсолютно нейтральной стороны. Это тоже сдерживает часть митингов. При этом власть активно пытается использовать фактор уличного насилия и даже раздувать картинку вокруг этого", – подытожил эксперт.

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