По следам соцопроса. Почему Порошенко обмельчал

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Очередные данные социологического исследования вновь подтвердили любопытные предвыборные тенденции в Украине. Если соцопрос кампании "Рейтинг" политтехнологи Банковой могли высмеивать и подвергать сомнениям за чрезмерно низкие позиции президента, то новое исследование подтвердило — популярность Петра Порошенко упала ниже плинтуса.

Любой побеждает Порошенко

Так, согласно данным опроса от Киевского международного института социологии (КМИС — Ред.), в президентском рейтинге действующий глава государства ниже не только главной конкурентки Юлии Тимошенко, но даже придворного шута Банковой Олега Ляшко.

Так, если бы выборы прошли в середине апреля, среди всех опрошенных граждан в возрасте от 18 лет 8% проголосовали бы за Тимошенко, 6,3% — за Гриценко, 6,1% — за Ляшко, 6% — за Порошенко, 5,4% — за шоумена Владимира Зеленского, 4,8% — за музыканта Святослава Вакарчука, 4,4% — за Вадима Рабиновича, 4,3% — за Юрия Бойко.

Идентичные результаты и в опросе тех, кто уже определился с выбором. Так, 16,1% проголосовали бы за Тимошенко, 12,7% — за Гриценко, 12,2% — за Ляшко, 12,2% — за Порошенко, 10,8% — за Зеленского, 9,6% — за Вакарчука, 8,8% — за Рабиновича, 8,6% — за Бойко.

Даже Зеленский

Популярность украинского президента настолько незначительна, что даже если он чудом выйдет во второй тур, то там проиграет любому сопернику.

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Если туда выйдут Порошенко и Тимошенко, то лидера "Батькивщины" поддержат 22,9%, а действующего президента — 11,8%. Проиграет Петр Алексеевич и остальным — Олегу Ляшко с почти 4-процентным отрывом, Гриценко, Вакарчуку и Зеленскому, которые опередят главу государства в два раза.

Кто на Юлю?

О том, что рейтинг действующего президента тает буквально на глазах говорит и политолог Алексей Якубин.

"Многие инициативы, которые проводит Порошенко не вызывают резонанса или желаемого роста рейтинга. Несмотря на то, что до выборов остается чуть меньше года, Петр Алексеевич превращается в "хромую утку". Президенту все никак не удается обойти ближайших конкурентов, а рейтинг не только не растет, но стремительно уменьшается", — отмечает Якубин.

По его мнению, президентская кампания сегодня превращается в борьбу за то, кто станет соперником Юлии Тимошенко во втором туре.

"И даже здесь Порошенко не является главным лидером. Растет рейтинг у Юрия Бойко, у Анатолия Гриценко, у других оппозиционеров. Поэтому Администрация президента панически пытается что-то сделать с рейтингами Порошенко. Отсюда и появляются такие инициативы вроде создания Единой помесной церкви, которую активно раскручивают в контексте выборов президент", — говорит Якубин.

"Размыть" рейтинг

Между тем, эксперт достаточно критически рассматривает тех, кто согласно данным соцопросов находится в первой тройке лидеров.

"Популярность Анатолия Гриценко сложно назвать такой уж реальной — он и раньше имел высокие предвыборные рейтинги, но результаты во время волеизъявления оставляли желать лучшего. Что касается Ляшко, то его участие в выборах можно назвать, скорее, игрой на фоне Юлии Тимошенко. У них во многом схожи электоральные базы, поэтому Банковая будет пытаться размыть "рейтинг" своей главной конкурентки", — объяснил Якубин.

Одним из ключевых фигур будущих выборов Якубин называет лидера "Оппоизиционного блока" Юрия Бойко.

"Относительно небольшой рейтинг Бойко можно объяснить тем, что его избиратель, который сосредоточен на юго-востоке, не всегда готов отвечать на вопросы социологов. Если вы обратили внимание, то в предыдущем соцопросе от "Рейтинга" суммарное количество тех, кто "затруднился ответить" или "не определился" достигает отметки в 50 процентов. Это характерно для юго-востока, где большая часть избирателей считает, что опрос социологов может быть использован против них", — считает Якубин.