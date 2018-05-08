Бортник: у сегодняшней социологии те же кукловоды, что и в 2014-м

РИА Новости Украина

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в случае, если бы президентские выборы в Украине прошли в апреле, возглавила бы президентский рейтинг, за нее проголосовали бы 16,1% избирателей, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

По данным исследования, на втором месте в президентском рейтинге находится лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, за него проголосовали бы 12,7% украинцев. На третьем месте в рейтинге – глава Радикальной партии Олег Ляшко (12,2%), на четвертом – действующий президент Петр Порошенко (12,2%).

Кроме того, по данным исследования, в случае выдвижения своей кандидатуры украинский шоумен Владимир Зеленский набрал бы 10,8% голосов в первом туре, а певец Святослав Вакарчук – 9,6% голосов. Замыкают рейтинг сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко (8,8%) и лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович (8,6%).

Политолог Руслан Бортник на своей странице в Facebook привел "краткие выводы" рейтингов КМИС.

"Порошенко побеждают все, Тимошенко побеждает большинство кандидатов, Вакарчук, Гриценко и Зеленский побеждают Тимошенко, Вакарчук – Зеленского, а Гриценко – Вакарчука …))", – перечислил эксперт.

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При этом, отмечает он, в цифрах – очень маленькие разрывы: в рамках погрешности. Из-за этого шансы есть и у Бойко, и у Рабиновича, и даже у Садового.

"Очень попахивает аферой образца 2014 года, тем более что закулисные кукловоды – те же…", – подытожил Бортник.

Скриншот с сайта Facebook

Согласно данным опроса, в случае прохождения во второй тур Тимошенко и Порошенко победила бы глава "Батькивщины", набрав 22,9% против 11,8% голосов за действующего президента. Во втором туре Ляшко также обошел бы Порошенко, набрав 17% против 12,9%. Сопредседатель "Оппозиционного блока" Бойко тоже выиграл бы с 19,2% голосов у Порошенко (14,7%), если бы прошел во второй тур.