Глава Россотрудничества отреагировал на нападение радикалов в Киеве

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев заявил РИА Новости, что радикалы напали на него возле дома в центре столицы, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

"Я как раз пытался ехать к месту, где собираются киевляне традиционно 9 мая утром, и вместе с коллегами и друзьями возложить цветы к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину. На выходе из подъезда на меня напали сзади несколько человек… и облили меня нечистотами и зеленкой", — сообщил Воробьев.

По его словам, националисты угрожали в следующий раз учинить "более серьезную расправу, не объясняя причины". Воробьев уточнил, что ответственность за нападение на себя взяла националистическая организация С14. По его данным, на их странице в Facebook обнародованы фамилии людей, совершивших нападение.

Воробьев заявил, что радикалы за ним следили и точно знали, когда и где на него напасть. Он также напомнил, что имеет дипломатический статус в Украине. Глава представительства Росссотрудничества в Киеве отметил, что намерен обратиться в полицию по факту нападения, однако серьезной реакции правоохранителей, по его словам, ожидать не приходится, так как это уже не первое нападение и никто из радикалов до сих пор не наказан.

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Ранее радикалы не раз нападали на здание Россотрудничества в Киеве. В феврале около 30 человек ворвались в здание Россотрудничества и устроили там погром. По словам Воробьева, в нападении участвовали радикалы из "Правого сектора", а также члены националистической организации С14, которые требовали свернуть работу центра в Украине.

Кроме того, радикалы из организации "Черный комитет" в рождественскую ночь напали на Российский центр науки и культуры в Киеве, облили красной краской здание и пытались разбить стекла на фасаде. Нападавшие также оставили у входа в центр листовки, в которых содержались экстремистские призывы и требование прекратить деятельность всех российских структур в Украине.