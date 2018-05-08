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    Лидера протестов избрали премьером Армении

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    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны (163)

    (обновлено: )30919
    Никол Пашинян стал главой армянского правительства со второй попытки - в ходе голосования его кандидатуру поддержали 59 депутатов, тогда как 1 мая он набрал лишь 45 голосов из необходимых 53.
    Единственный кандидат в премьер-министры Армении - глава фракции Елк, руководитель оппозиционного движения Никол Пашинян
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    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина. Парламент Армении (Национальное собрание) избрал во вторник премьером лидера оппозиционной партии "Гражданский договор" и фракции "Елк" (Исход) Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.

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    Во втором туре кандидатуру Пашиняна, выдвинутого фракциями "Елк", "Блок Царукян" и "Дашнакцутюн", поддержали 59 депутатов, против – 42. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении.

    В ходе голосования 1 мая Пашиняна набрал лишь 45 голосов из необходимых 53.

    С 13 апреля в Армении начались акции протеста, которые возглавил Пашинян. Оппозиция выступала против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Спустя несколько дней оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на это, парламент избрал Саргсяна главой кабмина, однако менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.

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    Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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