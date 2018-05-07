Армения: события развиваются по непредсказуемому сценарию - пресс-конференция

В понедельник, 7 мая, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Армения: события развиваются по непредсказуемому сценарию".

Продолжается армянская "бархатная революция", демонстрации в столице страны уже пугают и самих армян, и их соседей. Акции против избрания экс-президента Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

Сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна требовали, чтобы он стал премьер-министром страны, по крайней мере, на переходный период — до внеочередных парламентских выборов. После того, как парламент 1 мая провалил голосование за кандидатуру оппозиционера Пашиняна на должность премьера — за него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53 — в стране заговорили о политическом кризисе. Согласно закону, через неделю — 8 мая — парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Ситуация в стране осложняется двумя факторами. У Армении слабая экономика — торговые и другие связи с Азербайджаном и Турцией прекращены с начала 90-х годов из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В случае разрастания политического кризиса не исключено обрушение экономики по "украинскому варианту". Второй фактор — Армения — одна из самых вооруженных стран мира. В рейтинге Боннского международного центра конверсии она занимает третье место по милитаризации в мире после Израиля и Сингапура. Причина все тот же — Нагорный Карабах. Это означает, что насилие против демонстрантов может привести к непредсказуемым последствиям.

Эксперты пресс-конференции:

Дмитрий Разумков, директор Украинской политконсалтинговой группы

Владимир Воля, политолог-международник, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 07 мая в 13.00

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