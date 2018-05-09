Праздник непослушания. День Победы в Украине... как в последний раз

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Победа или "примирение"?

День Победы — во всех смыслах трудный праздник для нынешней украинской власти, объявившей "преступным" весь советский период истории, а также начав "войну" с символами Победы, с памятниками и с самой исторической памятью народа.

С 2016 года Украина отмечает 9 мая как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной 1941-1945 годов.

С началом войны на востоке Украины День Победы в стране отмечают на государственном уровне не так широко, как раньше: салют не проводится, а официальные мероприятия в основном ограничиваются возложением цветов руководством страны к Могиле Неизвестного солдата в парке Славы и шествием военных оркестров в центре Киева.

Между тем, власти Украины еще в 2015 году официально утвердили 8 мая новый праздник — День памяти и примирения, целью которого является, в частности, "выражение уважения всем борцам против нацизма".

В 2017 году в Украине попытались сместить акценты в праздновании в сторону 8 мая: Институт нацпамяти предложил сделать выходным День памяти и примирения, а 9 мая оставить праздничным, но уже рабочим днем.

Как пояснял тогда глава Института Владимир Вятрович, таким образом в Украине хотят подчеркнуть европейскую традицию завершения Второй мировой войны. Так как, по его мнению, 9 мая – это "элемент российского имперского мифа", который используют "для разного рода политических шоу левых и пророссийских сил в Украине".

пресс-служба Петра Порошенко Президент Украины Петр Порошенко с супругой в День памяти и примирения

Однако инициатива получила шквал критики, а на сайте президента даже появилась петиция о закрытии Института нацпамяти в связи с его антинародной деятельностью. В итоге Владимиру Вятровичу пришлось оправдываться: мол, предлагал лишь отменить выходные в эти дни, а не празднование указанных дат.

Как меняется отношение

Как констатируют социологи, популярность Дня Победы в последние годы постепенно снижается, что, возможно, связано с войной на Донбассе.

Генеральный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто иллюстрирует эту динамику на примере опросов КМИС об отношении населения к госпраздникам. Еще в 2010 году 58% респондентов называли День Победы в числе самых любимых праздничных дней, в 2011 году этот показатель составил уже 50%, а в 2017 году — только 37%.

Однако, вопреки декоммунизации, украинцы выступают против отмены праздника Дня Победы.

Так, по данным кадрового портала The Point, лишь 10% украинцев считают, что надо отменить выходные на 9 мая.

Как отмечают в Украине

Напомним, в 1991 году в статью 73 Кодекса законов о труде Украинской ССР были внесены изменения: в перечне праздничных дней 9 мая был обозначен как "День Победы".

В 2010 году во Львове впервые за время независимости Украины провели парад.

В целом в истории независимой Украины парадов прошло не так уж много. 8 октября 1994 года парад был посвящен 50-летию освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Остальные парады проводили в основном 24 августа в День Независимости.

Официальный сайт Харьковского городского совета День памяти и примирения в Харькове

Некоторые парады не считали таковыми из-за того, что в них не участвовала военная техника, а иногда парады заменяли так называемыми шествиями. Например, Виктор Янукович в 2011 году отменил парад на День Независимости из-за дороговизны мероприятия. Но при этом 9 мая в Киеве прошло торжественное шествие по случаю 66-й годовщины Победы в Великой Отечественной. По Крещатику тогда проехали Т-34, автомобили "Виллис", ГАЗ-67 и ЗИС-5 с пушками.

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В 2016 году Украина отметила годовщину Победы скромно, без парада и салюта, но со множеством драк и стычек. Зато военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне прошел в Донецке.

9 мая в центре Харькова, неизвестные открыли огонь из автомата. Сообщалось о ранении полицейского. В ходе празднования Дня Победы, полиция задержала порядка 100 человек.

В 2017 году традиционно по Украине состоялись тысячи мероприятий по случаю празднования 9 мая. Однако мирные ранее акции пополнились новой традицией — массовыми столкновениями.

В ходе торжественных мероприятий в Днепре произошла массовая драка из-за коммунистической символики. Стычка произошла из-за того, что ветераны АТО потребовали у участников колонны, идущей к мемориалу Славы, убрать флаги с коммунистической символикой. В результате столкновений пострадали как минимум двадцать участников АТО, двоих в критическом состоянии госпитализировали. К тому же "полетели головы" местного руководства МВД. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уволил начальника главного управления полиции Днепропетровской области, начальника городского управления полиции Днепра, а также их заместителей по обеспечению общественной безопасности.

По той же причине возле монумента Вечного огня в столице подрались участниками марша "Бессмертный полк" и националисты. Аналогичные потасовки произошли в Одессе, Харькове, Мелитополе, Запорожье, Николаеве.

"Бессмертная дивизия" против "Бессмертного полка"

Похоже, в этом году в Украине будет опять "горячо". Праворадикалы уже предупредили о планах сорвать акцию "Бессмертный полк" в Киеве, которая проводится несколько лет подряд — люди выходят на марш с портретами своих отцов и дедов, которые воевали в Великой отечественной войне.

В этом году на аналогичный марш, но уже с портретами дедов и прадедов из дивизии СС "Галичина", решили выйти радикалы из партии "Братство" Дмитрия Корчинского.

По словам Корчинского, 8 и 9 мая с портретами дедов и прадедов из дивизии "Галичина" националисты "должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен".

Намерены провести свою акцию "Смертный полк" и националисты ОУН во главе с Николаем Коханивским. Также они собираются патрулировать улицы в Киеве 9 мая с 9.00 по 21.00 с целью не допустить использование участниками акции "Бессмертный полк" запрещенной в Украине коммунистической символики — георгиевских лент, красного знамени, портретов Сталина и Ленина.

По материалам из открытых источников интернет