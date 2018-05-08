День памяти и примирения в Киеве: "Родина-мать" надела венок из маков

В Украине 8 мая — День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года, таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

К 8 мая монумент "Родина-мать" в Киеве украсили роскошным венком из маков. Именно этот цветок является символом памяти о погибших во Второй мировой войне.

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Кроме того, в Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.