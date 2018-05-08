Соцсети: Achtung! Порошенко проведет 9 мая с немецким народом

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не за горами 9 мая. Однако этот памятный день президент Украины проведет не на родине — 9 мая Петр Порошенко отправляется в Германию. Поездка будет двухдневной. Во время этого рабочего визита глава государства встретится с канцлером Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном, сообщили в пресс-службе президента.

Также в рамках визита Порошенко проведет переговоры с председателем Европейского Совета Дональдом Туском. О чем будут говорить в эти дни мировые лидеры точно неизвестно. Но стоит напомнить, что на прошлой апрельской встрече Порошенко и Меркель обсудили санкции против России.

В соцсетях предстоящая встреча вызвала немалый шум и массу слухов. Особенно украинцы обеспокоены датой президентского визита: 9 мая и для Украины, и для Германии весьма памятная дата…

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook