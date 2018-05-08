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    Соцсети: Achtung! Порошенко проведет 9 мая с немецким народом

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    День Победы: без красного знамени и без памяти (304)

    (обновлено: )16740
    Этот День Победы президент Украины Петр Порошенко проведет… в Германии. Почему глава государства отправляется в Берлин именно 9 мая, и что намерены обсудить мировые лидеры в этот день?
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Петр Порошенко/Facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Владимир Мартыненко
    След.net.ua
    Правоохранители на страже. О мерах безопасности 8-9 мая

    Не за горами 9 мая. Однако этот памятный день президент Украины проведет не на родине — 9 мая Петр Порошенко отправляется в Германию. Поездка будет двухдневной. Во время этого рабочего визита глава государства встретится с канцлером Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном, сообщили в пресс-службе президента.

    Также в рамках визита Порошенко проведет переговоры с председателем Европейского Совета Дональдом Туском. О чем будут говорить в эти дни мировые лидеры точно неизвестно. Но стоит напомнить, что на прошлой апрельской встрече Порошенко и Меркель обсудили санкции против России. 

    В соцсетях предстоящая встреча вызвала немалый шум и массу слухов. Особенно украинцы обеспокоены датой президентского визита: 9 мая и для Украины, и для Германии весьма памятная дата… 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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