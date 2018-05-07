Опубликована программа визита Порошенко в Германию

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 9-10 мая посетит Германию, где проведет переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Ранее Меркель заявила, что в мае в Ахене может состояться встреча лидеров Германии, Франции и Украины. Она отметила, что это не будет встречей в "нормандском формате".

"Порошенко 9-10 мая 2018 года осуществит рабочий визит в Германию. В рамках программы пребывания запланированы трехсторонние переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Порошенко также примет в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.