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    Опубликована программа визита Порошенко в Германию

    (обновлено: )29111
    Администрация президента Украины заявила, что 9-10 мая в Германии пройдут переговоры Петра Порошенко с председателем Европейского совета Дональдом Туском, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
    Встреча Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 9-10 мая посетит Германию, где проведет переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

    Президент Петр Порошенко во время интервью немецкому изданию Focus
    Сайт президента Украины
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    Ранее Меркель заявила, что в мае в Ахене может состояться встреча лидеров Германии, Франции и Украины. Она отметила, что это не будет встречей в "нормандском формате".

    "Порошенко 9-10 мая 2018 года осуществит рабочий визит в Германию. В рамках программы пребывания запланированы трехсторонние переговоры с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также встреча с президентом Европейского совета Дональдом Туском", — говорится в сообщении.

    По данным пресс-службы, Порошенко также примет в мероприятиях в рамках ежегодной церемонии вручения премии "Карла Великого" президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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    В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Россия, ФРГ, Франция и Украина.

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