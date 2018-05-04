Порошенко ветировал свой же закон о дипломатической службе

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на принятый Верховной Радой закон "О дипломатической службе".

Согласно информации, указанной на сайте парламента, законопроект №7322 возвращен с предложениями президента, которые, однако на данный момент отсутствуют.

Напомним, 5 апреля Верховная Рада приняла закон "О дипломатической службе" в новой редакции. Президентский проект №7322 во втором чтении и в целом поддержали 240 народных депутатов.

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Потребность в принятии нового закона назрела давно, поскольку украинская дипслужба все еще оставалась "постсоветской". С законотворческой инициативой выступила Администрация президента, а Петр Порошенко лично настаивал на внеочередном рассмотрении этого законопроекта, пишет ZN.UA.

Новым законом конкретизируется возможность контрактной формы прохождения дипломатической службы, "что должно содействовать ее наполнению качественными кадрами, поскольку делает процедуру набора и увольнения дипломатов более гибкой". Также в законе четко определены специальные требования к кандидатам на дипломатические должности, отличающие их от кандидатов на должности государственной службы.

Напомним, Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности Украины, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны.



