Новые языковые идеи Гриневич: хочешь учиться на русском — плати

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Министерство образования и науки обнародовало для общественного обсуждения законопроект "О полном общем среднем образовании".

Напомним, еще осенью языковая статья грядущей образовательной реформы вызвала немало споров и шквал критики со стороны наших стран-соседей. Так, правительства Венгрии, Польши, Румынии и Молдовы осудили документ как нарушающий право нацменьшинств на получение образования на родном языке.

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Языковые квоты

В документе закрепляется трехуровневая система общего среднего образования на 12 лет: начальное образование должно приобретаться в течение 4 лет, базовое среднее образование — в течение 5 лет, а профильное — в течение 3 лет.

В начальную школу зачисление детей на конкурсной основе запрещается, но в старшей профильной школе — будет осуществляться на основании годового оценивания результатов их обучения и государственной итоговой аттестации.

Статья 5 обнародованного законопроекта гласит: "Языком образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования является государственный язык".

При этом представителям коренных народов или нацменьшинств гарантируется право изучать свой язык в школах или через национальные культурные общества. А также получать на нем школьное образование – наряду с государственным языком.

"Каждому ученику гарантируется и обеспечивается право на получение полного среднего образования на госязыке в государственных, коммунальных и корпоративных учебных заведениях. Лицам, принадлежащим к коренным народам или нацменьшинствам Украины, гарантируется и обеспечивается право изучать язык соответствующего коренного народа или нацменьшинства в коммунальных и корпоративных учреждениях общего среднего образования или через национальные культурные общества", — сказано в законопроекте.

Однако здесь кроется и яблоко раздора. Законодатели хотят выделить квоты для изучения предметов на языках нацменьшинств.

Предполагается, что в начальной школе преподавание на родном языке займет до 80% времени.

Так, например, русским, белорусам и крымским татарам, которые составляют основные нацменьшинства страны, предлагается свободно учиться на своем языке только в начальной школе – там им гарантируется от 90% до 80% обучения на русском или крымско-татарском.После начальной школы ситуация меняется: отныне на украинском языке они должны будут изучать 80% предметов.

При этом власть готова идти на уступки нацменьшинствам, чьи языки являются официальными в Евросоюзе – венграм, румынам, болгарам, полякам. После начальной школы, в старших классах, носители одного из 23 официальных языков ЕС смогут рассчитывать на квоту на родной язык до 40% (в 9 классе). А вот для остальных нацменьшинств, например, русскоязычных, аналогичная квота составит лишь 20%!

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Отдельные классы и школы

Также нацменьшинствам для обучения на родном языке параллельно с государственным предлагается создавать отдельные классы. О государственных школах для нацменьшинств речи не идет.

При этом частным школам позволяется свободно выбирать язык учебного процесса, но и обеспечить овладение учениками украинским языком в соответствии с госстандартами.

Таким образом, если законопроект будет принят в нынешнем виде, нацменьшинства смогут открывать частные школы и обучать там платно учеников на родном языке.

"Частные учебные заведения, которые обеспечивают получение полного общего среднего образования за средства физических и/или юрлиц, имеют право свободного выбора языка образовательного процесса, и обязаны обеспечить овладение их учениками госязыком в соответствии с требованиями госстандартов общего среднего образования", — сказано в п.8 статьи 5.

Реакция в России

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что новый украинский закон об образовании с внесенными поправками напоминает "языковую зачистку" образовательного пространства страны.

"Предпринимаемые Киевом меры больше похожи на "языковую зачистку" образовательного пространства страны, что прямо противоречит Конституции Украины, а именно статьям 10, 24 и 53", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он также призвал государства Евросоюза не потакать Киеву в его "дискриминационных актах", а Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера — дать принципиальную оценку закону и вплотную заняться ситуацией с правами нацменьшинств в Украине.

По материалам из открытых источников интернет