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    Новые языковые идеи Гриневич: хочешь учиться на русском — плати

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    Похоже, Минобразования решило сделать хитрый "финт" — учиться свободно на русском хотят позволить только в частных школах или в отдельных классах. Так сказано в законопроекте о среднем образовании, обнародованном для общественного обсуждения.
    Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Министерство образования и науки обнародовало для общественного обсуждения законопроект "О полном общем среднем образовании".  

    Напомним, еще осенью языковая статья грядущей образовательной реформы вызвала немало споров и шквал критики со стороны наших стран-соседей. Так, правительства Венгрии, Польши, Румынии и Молдовы осудили документ как нарушающий право нацменьшинств на получение образования на родном языке.

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    Языковые квоты 

    В документе закрепляется трехуровневая система общего среднего образования на 12 лет: начальное образование должно приобретаться в течение 4 лет, базовое среднее образование — в течение 5 лет, а профильное — в течение 3 лет.

    В начальную школу зачисление детей на конкурсной основе запрещается, но в старшей профильной школе — будет осуществляться на основании годового оценивания результатов их обучения и государственной итоговой аттестации.

    Статья 5 обнародованного законопроекта гласит: "Языком образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования является государственный язык".

    При этом представителям коренных народов или нацменьшинств гарантируется право изучать свой язык в школах или через национальные культурные общества. А также получать на нем школьное образование – наряду с государственным языком.

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    "Каждому ученику гарантируется и обеспечивается право на получение полного среднего образования на госязыке в государственных, коммунальных и корпоративных учебных заведениях. Лицам, принадлежащим к коренным народам или нацменьшинствам Украины, гарантируется и обеспечивается право изучать язык соответствующего коренного народа или нацменьшинства в коммунальных и корпоративных учреждениях общего среднего образования или через национальные культурные общества", — сказано в законопроекте. 

    Однако здесь кроется и яблоко раздора. Законодатели хотят выделить квоты для изучения предметов на языках нацменьшинств.

    Предполагается, что в начальной школе преподавание на родном языке займет до 80% времени. 

    Так, например, русским, белорусам и крымским татарам, которые составляют основные нацменьшинства страны, предлагается свободно учиться на своем языке только в начальной школе – там им гарантируется от 90% до 80% обучения на русском или крымско-татарском.После начальной школы ситуация меняется: отныне на украинском языке они должны будут изучать 80% предметов.

    При этом власть готова идти на уступки нацменьшинствам, чьи языки являются официальными в Евросоюзе – венграм, румынам, болгарам, полякам. После начальной школы, в старших классах, носители одного из 23 официальных языков ЕС смогут рассчитывать на квоту на родной язык до 40% (в 9 классе).  А вот для остальных нацменьшинств, например, русскоязычных, аналогичная квота составит лишь 20%!

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    Отдельные классы и школы

    Также нацменьшинствам для обучения на родном языке параллельно с государственным предлагается создавать отдельные классы. О государственных школах для нацменьшинств речи не идет.

    При этом частным школам позволяется свободно выбирать язык учебного процесса, но и обеспечить овладение учениками украинским языком в соответствии с госстандартами. 

    Таким образом, если законопроект будет принят в нынешнем виде, нацменьшинства смогут открывать частные школы и обучать там платно  учеников на родном языке.

    "Частные учебные заведения, которые обеспечивают получение полного общего среднего образования за средства физических и/или юрлиц, имеют право свободного выбора языка образовательного процесса, и обязаны обеспечить овладение их учениками госязыком в соответствии с требованиями госстандартов общего среднего образования", — сказано в п.8 статьи 5.

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    Реакция в России 

    Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что новый украинский закон об образовании с внесенными поправками напоминает "языковую зачистку" образовательного пространства страны. 

    "Предпринимаемые Киевом меры больше похожи на "языковую зачистку" образовательного пространства страны, что прямо противоречит Конституции Украины, а именно статьям 10, 24 и 53", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

    Он также призвал государства Евросоюза не потакать Киеву в его "дискриминационных актах", а Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньера — дать принципиальную оценку закону и вплотную заняться ситуацией с правами нацменьшинств в Украине.

    По материалам из открытых источников интернет 

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