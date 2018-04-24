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    Политика

    Порошенко: у патриарха Кирилла нет права вето на украинскую автокефалию

    Тема:

    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко (74)

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    Глава государства заявил, что после начала конфликта в Донбассе не общался в патриархом Кириллом и подчеркнул, что "ни у кого, включая Кирилла, вето на решение Вселенского патриарха не существует".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не имеет права вето при обсуждении создания в Украине единой поместной автокефальной церкви, заявил президент Петр Порошенко. 

    Купол храма
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Автокефалия и "правые" радикалы. К церковным погромам готовы?

    Напомним, 17 апреля президент Петр Порошенко в ходе встречи с главами парламентских фракций заявил, что намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно автокефалии православной церкви в Украине. В четверг, 19 апреля, Верховная Рада поддержала "церковную инициативу" президента. По словам Порошенко, решение Константинопольского синода по этому вопросу может быть принято до 28 июля.

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    "Может ли Кирилл остановить нам томас (указ Вселенского патриарха) об автокефалии? Я хочу отдельно подчеркнуть, что ни у кого, включая Кирилла, вето на решение Вселенского патриарха не существует. Он (Вселенский патриарх) не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу ", — сказал Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

    Он также сообщил, что после начала конфликта в Донбассе не общался в патриархом Кириллом.

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    Порошенко заявил 22 апреля, что Константинопольский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат сообщил, что вместе с другими православными церквами изучит запрос "церковных и политических деятелей" Украины о предоставлении автокефалии Украинской церкви. В то же время близкий ко Вселенскому патриархату источник пояснил РИА Новости, что поскольку вопрос будет обсуждаться с участием Русской церкви, а решение требует единогласия церквей, автокефалии Украина не получит.

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