"Оппоблок": Порошенко должен ветировать закон по Донбассу

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Депутат парламента от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский считает, что президент должен ветировать закон о реинтеграции Донбасса, поскольку он отрезает все пути дипломатического решения конфликта на востоке Украины.

Парламент в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Согласно закону, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными". В документе исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие этого закона.

"Этот закон говорит о том, что Украина выходит из минских соглашений. Поэтому президент должен его ветировать как противоречащий Конституции и интересам Украины и, наконец, перейти к реализации минских соглашений", — приводит слова Новинского пресс-служба его партии на своем сайте.

По мнению политика, принятие закона о реинтеграции Донбасса отрезает все пути дипломатического решения конфликта на востоке Украины.

Также он считает, что следствием принятия закона о реинтеграции станет окончательное отторжение неподконтрольных Украине территорий. "Это вредный антиукраинский закон, который ни на один сантиметр не приблизит к Украине неподконтрольные территории и людей, которые там находятся. Это закон о том, чтобы отторгнуть эти территории окончательно", — подчеркнул парламентарий.