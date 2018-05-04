Под марш Шопена. Конец украинской ГТС уже... близок?

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Россия завершила строительство морской части первой нитки "Турецкого потока". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что было построено 62% от общей протяженности "Турецкого потока", суммарно со второй ниткой — 1 161 километр.

В конце марта Nord Stream 2 AG получила от Германии полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода. В начале апреля разрешения на строительство "Северного потока-2" выдала Финляндия. Ожидается выдача разрешений от Швеции и Дании.

В немецком Любмине уже начались первые строительные работы по возведению газопровода "Северный поток 2". По словам представителя компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, площадь строительства, куда входят подземные работы для газоприемной станции и закладка фундамента для административных зданий, охватывает шесть гектаров. Все строительные работы выполняются в соответствии с разрешениями.

Шансы Украины выстоять в противостоянии с проектом строительства газопровода "Северный поток — 2" уменьшаются, уверен бывший министр энергетики и угольной промышленности страны Эдуард Ставицкий. По его словам "Турецкий поток" и "Северный поток — 2" снизят доходную часть от газотранспортной системы Украины минимум в два раза, что нивелирует значимость Украины как крупного транзитера газа.

Таким образом уже в 2020 году украинская ГТС перестанет быть востребованной, и Украине придется либо изыскивать деньги на ее консервацию, либо пустить излишние мощности на металлолом.

В поисках управляющего

Действующий транзитный контракт Украины с "Газпромом" был заключен в 2009 году, сроком на 10 лет. После его завершения российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Еще 10 лет назад заявления о возможности приватизации украинской ГТС либо о создании международного консорциума вызывали истерику, однако теперь к этой идее относятся спокойно. В 2014 году украинский парламент принял закон, по которому правительство может создать оператора ГТС с инвесторами из США и Евросоюза. Им могут достаться до 49%. При этом в Киеве утверждают, что основные доходы будет получать государство.

В рамках реформы госхолдинга "Нафтогаз Украины" в начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании — оператора ГТС — акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В "Нафтогазе" заявляли, что отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с "Газпромом".

В конце февраля президент Петр Порошенко сообщил, что уже более десяти всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в конкурсе по выбору партнера для управления ГТС Украины.

Ожидания и реальность

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Россия не обойдется без газотранспортной системы Украины, в том числе и после 2019 года, когда истечет действующий контракт и будут запущены "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". При этом он отмечает, что Украина готова транспортировать до 150 миллиардов кубов газа в год по своей территории.

Но у "Газпрома" свое видение транзита по Украине после 2019 года. Там не говорят о том, что полностью перекроют транзит через территорию Украины.

"Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут без сомнения менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год", — заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Что делать?

При таких объемах транзита украинская ГТС будет генерировать убытки, считает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

"Я скажу даже больше, что руководители "Нафтогаза" уже выходили в феврале на одном из газовых форумов с презентацией, как будет работать украинская ГТС после уменьшения объемов транзита, какое количество там, по-моему, 2/3 компрессорных станций будет остановлено. То есть это будут действительно серьезные экономические убытки для Украины. Если мы не можем повлиять на течение геополитических событий, тенденций, я бы все-таки решал вопросы внутренние относительно газоснабжения своих регионов. У нас есть серьезные проблемы в случае сокращения транзита с газоснабжением от центральных областей Украины и дальше на Запад", — сказал Землянский в эфире радиостанции "Голос столицы".

При этом, эксперт считает, что LNG-терминалы ситуацию не спасают. "Выход — очень простой, выход дипломатический. Это вопрос работы нашей дипломатии в ЕС. Потому что нужно понимать, что "Газпром" выходит не сам по себе такой вот вдруг. Там четко работает российская дипломатия — теневая, кулуарная, закулисная, как хотите, назовите ее. То есть там идут договоренности и с нефтегазовыми компаниями, и с европейскими политиками, и с европейскими депутатами. Там идет очень жесткая такая работа для того, чтобы реализовывать подобного рода проект. К сожалению, Украине в этом плане похвастаться особо пока нечем", — считает эксперт.

Есть мнение, что Кабмин должен выставить компании, которая претендует стать партнером госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" по управлению ГТС, определенные требования – сохранение транзита на уровне минимум 50 миллиардов кубических метров в год. И это тот минимум, который позволит сделать транзитный бизнес прибыльным и окупить расходы на поддержание ГТС Украины.

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Чемодан без ручки

Как стало известно после визита Порошенко в Берлин, ФРГ поддерживает переговоры по транзиту газа из РФ через Украину в 2020 году, но с определенными оговорками.

"Канцлер после встречи с Порошенко сказала, что мы, как немцы, хотим поддержать переговоры по договору о транзите газа, который будет обсуждаться и который предусматривает новый договор о транзите через Украину в 2019 году, чтобы он также состоялся. Конечно, этого должны хотеть обе стороны. За это мы выступаем, сказала канцлер на пресс-конференции. Безусловно, это связано с тем, что Украина инвестирует в ГТС. Это означает, что нам нужны инвесторы, которые инвестировали бы в этот трубопровод", — сказал журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

Он добавил, что "необходимо рассмотреть возможность привлечения иностранных инвесторов", вопрос заключается "в привлекательности такого инвестирования", и Германия намерена плотно сотрудничать в этом вопросе с ЕС.

Эксперт по вопросам внешней политики и урегулирования конфликтов центра "Дом демократии" Евгений Ярошенко уверен, что Украине необходимо переоценить значение газотранспортной системы, которая уже давно остается неприбыльным активом, эдаким "тяжелым чемоданом без ручки"

"Украинская ГТС нуждается в очень серьезных капиталовложениях в реконструкцию, поэтому, с учетом этого, европейские потребители, особенно Германия, будут больше склонны отдавать предпочтение новым проектам, которые могут быть экономически дешевле с точки зрения транзита и также выгодными с точки зрения окружающей среды. Поэтому здесь для Украины нужен серьезный пересмотр не только стратегии национальной энергетической безопасности, а также того, что нам досталось в наследство от СССР. Дело в том, что все газопроводы у нас были построены в 1970-1980 годах, соответственно, уровень их износа — ясен", — сказал Ярошенко в эфире радиостанции "Голос столицы".

Цена ГТС падает

В апреле "Нафтогаз Украины" утвердил оценку стоимости оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз" в 327,9 миллиарда гривен (12,5 миллиарда долларов по текущему официальному курсу).

Как отметили аналитики ОО "Публичный аудит", с 2014 года объем транзита газа по украинской ГТС увеличился на 50,3% — соответственно, столь существенное увеличение транзита должно было сказаться и на стоимости ГТС, но она снизилась.

В 2014 году при транзите в 62,2 млрд кубометров ГТС оценивалась в $ 25-35 млрд, а в 2018 году при объеме в 93,5 млрд кубометров (по 2017) — уже только в $ 12 5 млрд.

Как отмечают в "Публичном аудите", если транзит по украинской ГТС не будет превышат 10-15 млрд кубометров в год, доход Украины от транзита снизится с $ 3 млрд до $ 330-500 млн в год, а ежегодные потери составят минимум $ 2,5 млрд.

Битва за транзит. Украина пробуксовывает

Недавно стало известно, что общий суд Европейского союза отклонил иск НАК "Нафтогаз Украины" против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет российскому "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода Opal. Суд пришел к выводу, что, кроме прочего, решение ЕК по освобождению газопровода Opal от действия некоторых норм Третьего энергопакета не было окончательным, а подлежало имплементации на уровне национальных мер, и потому не подлежит оспариванию перед этим судом

Это решение ЕК дало доступ "Газпрому" практически ко всем мощностям газопровода Opal (отвод от Nord Stream из России в Европу по дну Балтийского моря мощностью 36 млрд кубометров).

Примечательно, что НАК подал иск по газопроводу OPAL в марте 2017 года.

"Об эстонских партизанах из "Нафтогаза" уже знают даже в ЕС. Это же надо так опозориться — Россия уже завершила строительство первой ветки "Турецкого потока" будет приступать к "Северному потоку-2", а "Нафтогаз" растягивает удовольствие — оспаривает сухопутное продолжение "Северного потока-1". Первого, а не второго! А может в "Нафтогазе" все это время думают, что Россия планирует строить "Северный поток-1"? И не догадываются о второй очереди? Да, с такими друзьями и врагов не нужно. Интересно, когда в "Нафтогазе" решат, что "Турецкий поток" также наносит вред ГТС Украины и начнут против него борьбу — в 2025 или 2030 году?", — написал на своей странице в Facebook член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Никто в экспертной среде не отрицает, что и Россия, и Европа заинтересованы в работе украинской ГТС. Только это очень специфические интересы. Европа заинтересовано только в "куске" трубы, которая будет работать.

"Если мы говорим о сокращении объемов транзита, то они будут идти по какому-то одному маршруту, и этот маршрут будет Европу интересовать. Все остальное — это не ее головная боль. Русские заинтересованы с точки зрения возможной балансировки. В случае, если "Северные потоки" становятся на ремонт, объемы нужно как-то балансировать, плюс зимний период. Глобально ни Европа, ни Россия не заинтересованы в украинской ГТС", — сказал РИА Новости Украина Валентин Землянский.

При этом, по его мнению, в сегодняшней ситуации Украине нечего предложить ни европейским, ни российским партнерам.

"Украина могла бы пойти на какие-то компромиссные переговоры, чтобы сохранить объемы транзита газа из РФ, но, как я понимаю, никто на это идти не будет", — заключил Землянский.