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    В Тернополе поддержали ветеранов Винницы, вернувших свои награды Порошенко

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (92)

    (обновлено: )1302172
    По словам одного из добровольцев, в знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под Верховной Радой, бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко.
    В Тернополе волонтеры и добровольцы вернули Порошенко свои награды
    скришот с видео

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Волонтеры и добровольцы Тернопольской области вернули президенту Петру Порошенко награды. К такому поступку их побудил жестокий разгон правоохранителями палаточного городка на Майдане.

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    "В знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под ВР, бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко", — говорится в Twitter-сообщении одного из добровольцев.

    ​Ранее сообщалось, что двое участников операции в Донбассе Вильгельм Крой и Виктор Хомяк из Винницы вернули президенту Петру Порошенко свои боевые награды.

    По данным МВД, утром 3 марта полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих).

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    Так же сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты.

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