Порошенко назвал себя президентом мира и сообщил об атаке олигархов на него

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что у него нет страсти к деньгам, не дает спуска олигархам и считает себя президентом мира, а не войны. Об этом Порошенко сообщил в интервью немецкому изданию Focus, перевод которого опубликовал "Укринформ".

"Я — президент мира. Я мечтаю о мире. Мы прекрасно можем развивать свою страну, если бы не война. Мы потеряли 25% своего промышленного потенциала на Донбассе. 6% нашего ВВП тратим на военно-оборонную сферу. Со стороны России на нас распространено полное эмбарго. Доля РФ в украинском экспорте сократилась с 33% до 9%, теперь она состоит только из транзита газа и продукции энергетического комплекса", — сообщил Порошенко.

На вопрос журналиста: "Вы закидываете России любые грехи. Некоторые считают, что таким образом вы пытаетесь отвлечь внимание от собственных просчетов. Каким, например, вы видите экономическое будущее Украины?" — Украинский президент ответил, что гордится тем, как "удалось улучшить инвестиционный климат". По его словам, действующая власть за четыре года достигла больше, чем за 25 лет до этого.

А на провакативное предложение продолжить предложение "Я люблю деньги, потому что…" Порошенко ответил, что деньги не любит. Более того — активно борется с олигархическими кланами в Украине.

"Я за последние четыре года показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Наоборот меня атакуют олигархи, чьи СМИ распространяют фейковые новости обо мне", – заявил глава государства.

Кроме того, в интервью Порошенко заявил, что он пытается толком вести бизнес, но и делает все возможное как политик.

"Я бы сказал, я стараюсь в бизнесе и делаю все возможное как политик, ведь от этого зависит будущее моей великой нации. Если нужно будет – готов отдать за это и свою жизнь", – добавил Порошенко.

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Как ранее сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц, на полях вручения премии в Ахене 10 мая состоится короткая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко.