Официально названы дата и место встречи Порошенко с Меркель и Макроном

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Берлине исходят из того, что короткая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко на полях вручения премии в Ахене 10 мая состоится, заявила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц на брифинге.

Накануне СМИ со ссылкой на источник в администрации украинского президента сообщали, что Порошенко проведет встречу с Меркель и Макроном 10 мая в немецком Ахене.

"Мы исходим из того, что эта встреча состоится", — сказала Фитц, добавив, что канцлер "уже упоминала о том, что короткая встреча состоится на полях вручения премии".

Премия Карла Великого будет вручена 10 мая в Ахене Макрону, Меркель произнесет приветственную речь в ходе церемонии.

Ранее Меркель заявила о возможной встрече в мае в немецком Ахене лидеров Германии, Франции и Украины, но это не встреча в "нормандском формате".

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