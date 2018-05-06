Фестиваль популизма от Гройсмана: премьер хочет ''пережить'' Порошенко

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Премьер-министр Владимир Гройсман открыл фестиваль предвыборного пиара и популизма. Вслед за обещанием пойти на парламентские выборы и "бороться за Украину", глава правительства начал буквально фонтанировать обещаниями и образами светлого будущего для страны.

Правда, экономическая ситуация в государстве все же иногда заставляет премьера возвращаться на грешную землю и усмирять полет фантазии.

Быстрее, выше, сильнее

Бензину в стране дорожать не дадут, обещает Гройсман: Кабинет министров не будет принимать никаких решений, которые могут привести к росту стоимости цен на топливо. Так глава правительства прокомментировал идею введения 30% пошлин на импортные нефтепродукты. При этом, по словам премьера, Украине нужно реконструировать нефтеперерабатывающие заводы и строить новые.

О еще более болезненной теме, повышении цен на газ, Гройсман говорит аккуратнее. Сообщает, что цены на природный газ во всем мире пошли вверх, и Международный валютный фонд снова требует, чтобы в Украине была одна цена на голубое топливо для промышленности и для населения. Но даже если поднять цены придется, глава Кабмина обещает задействовать «различные способы компенсации гражданам».

Не забывает премьер говорить и о Крыме. В частности, заявил, что "украинская сторона принимает все возможные меры, для того чтобы четыре турбины немецкой компании Siemens, завезенные Россией в Крым, никогда там не работали".

А еще раньше посетовал, что если бы «обладающие большим потенциалом» Крым, Луганск и Донецк работали во благо Украины, были бы "экономически сильными" регионами.

А вот вновь пообещать украинцам повышение минимальной заработной платы не дает экономика. В интервью украинским СМИ премьер заявил, что сейчас такой возможности нет, но есть шанс достичь уровня средней зарплаты в 10 тысяч гривен даже при нынешней минималке. Примечательно, что министр социальной политики из кабинета Гройсмана Андрей Рева считает, что основания и резервы для повышения минимальной заработной платы в Украине есть уже сегодня.

Все дальше от президента

Сейчас Гройсман оказался в очень неприятном положении: каждый его последующий ход только ухудшает положение, считает экономический эксперт Александр Гончаров.

"Не за горами выборы, и в субботу 21 апреля Владимир Гройсман в Киеве запустил новый формат общения министров с главами облгосадминистраций, предложив открытые дискуссии. Думается, на Грушевского всё "новое" слишком запоздало с внедрением, каждое следующее решение Премьер-министра легко охарактеризовать одним словом ЦУГЦВАНГ, т.е. когда в шахматной партии каждый следующий ход ухудшает положение игрока и приводит к еще более худшему результату", — отмечает Гончаров.

Но при этом Гройсману удалось закрепить собственные позиции в правительстве и хотя бы части выйти из тени президента. Премьер пытается дистанцироваться от президента Порошенко, поскольку понимает, что на будущих президентских выборах Порошенко не победить, но дистанцироваться прямо и открыто он не может, поскольку это вызовет его отставку, уверен политический эксперт Сергей Быков.

В связи с этим Гройсман, по словам эксперта, сейчас ведет переговоры с представителями НФ по планированию нового политического проекта для участия в будущих парламентских выборах.

Новая политсила с Гройсманом во главе

Сегодня Гройсман — наиболее перспективная фигура из всего властного пула, у которой есть хоть какие-то шансы зацепиться в политике — на фоне "абсолютно токсичного Яценюка и превращающегося такового президента", считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"С учетом того, что чем ближе к выборам, тем скорее начнут искать свою дальнейшую политическую перспективу и другие персонажи из картельной партии власти, Гройсман становится той фигурой, к которой могут побежать. Но пока говорить о системной самостоятельной политической игре не приходится", — уверен политолог.

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Но все же, прогнозирует он, будут пытаться слепить некое объединение на обломках "Народного фронта", "собрав туда все, что осталось жизнеспособного и не "зафоршмаченного", плюс Гройсман в качестве хедлайнера, и попытать политического счастья — но это будет не раньше осени, пока резких шагов не будет".

В целом же глава Кабмина продолжит пиарится, продолжит держать высокую информационную активность, но выйти на автономную политическую орбиту он пока не осмелится, говорит Золотарев.