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    Политика

    Анонсирована встреча Порошенко с Туском в Германии

    (обновлено: )2101
    В пресс-службе Европейского совета сообщили РИА Новости, что председатель совета Дональд Туск встретится 9 мая с президентом Петром Порошенко в немецком городе Ахен.
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Председатель Европейского совета Дональд Туск проведет в среду, 9 мая, в немецком городе Ахен встречу с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе совета.

    Туск и Порошенко примут в Ахене участие в торжественном ужине по случаю присуждения президенту Франции Эммануэлю Макрону международной премии имени Карла Великого, которой награждают за вклад в объединение Европы.

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    Как ранее сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц, на полях вручения премии в Ахене 10 мая состоится короткая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко.

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