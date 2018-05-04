Анонсирована встреча Порошенко с Туском в Германии

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Председатель Европейского совета Дональд Туск проведет в среду, 9 мая, в немецком городе Ахен встречу с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе совета.

Туск и Порошенко примут в Ахене участие в торжественном ужине по случаю присуждения президенту Франции Эммануэлю Макрону международной премии имени Карла Великого, которой награждают за вклад в объединение Европы.

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Как ранее сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фитц, на полях вручения премии в Ахене 10 мая состоится короткая встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко.