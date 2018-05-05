Золотарев: от ''токсичного'' Порошенко политики побегут к Гройсману

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Премьер-министру Владимиру Гройсману явно тесно в навязанной ему журналистами роли "человека президента". Глава правительства не скрывает, что пойдет на парламентские выборы и чуть ли не каждый день сыплет предвыборными обещаниями – не повышать цены на бензин, "постараться" не дать взлететь ценам на газ и даже не позволить турбинам Siemens работать в Крыму.

При этом Гройсман остается в плотном контакте с "Народным фронтом", а от президента Порошенко с его снижающимися рейтингами глава Кабмина мягко, но планомерно отходит.

Побегут из власти – возможно, к Гройсману

Союз премьера с "Народным фронтом" – вынужденная мера, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев: у Гройсмана был совершенно определенный дефицит политического ресурса, ему он был необходим, для того чтобы устоять и не превратиться в жестко зависимую от Банковой (администрации президента) фигуру.

"Это ему удалось. И понятно теперь, что выдавить Гройсмана из кресла, не обрушив эту картельную партию власти, Банковая не может. Поэтому Гройсмана и держат", – пояснил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Еще год назад прогнозировалось, продолжил Золотарев, что как только с шансами Петра Алексеевича на второй срок начнет появляться определенность, Гройсман начнет какую-то свою игру.

"Ибо если взять представителей нынешнего властного пула, то он, пожалуй, наиболее перспективная фигура, у которой есть хоть какие-то шансы зацепиться в политике – на фоне абсолютно токсичного Яценюка и превращающегося такового президента. А с учетом того, что чем ближе к выборам, тем скорее начнут искать свою дальнейшую политическую перспективу и другие персонажи из картельной партии власти, Гройсман становится той фигурой, к которой могут побежать. Но пока говорить о системной самостоятельной политической игре не приходится", – уверен политолог.

Своя игра будет, но позже

По словам Золотарева, последняя попытка ввести Гройсмана в общую игру была предпринята, когда глава СНБО и один из лидеров "Народного фронта" Александр Турчинов продвигал идею единой партии власти – как "Единая Россия" или Партия регионов.

"То есть (была идея) объединить бывшую Винницкую европейскую стратегию Гройсмана, сделать просто "Европейскую стратегию", "Народный фронт" и БПП. Но все закончилось провалом этой стратегии и судя по всему, этот проект деактуализировался", – отмечает эксперт.

А дальше, прогнозирует он, все-таки будут пытаться слепить некое объединение на обломках "Народного фронта", "собрав туда все, что осталось жизнеспособного и не "зафоршмаченного", плюс Гройсман в качестве хедлайнера, и попытать политического счастья – но это будет не раньше осени, пока резких шагов не будет".

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В целом же Гройсман продолжит пиаритсья, продолжит держать высокую информационную активность, но выйти на автономную политическую орбиту он пока не осмелится, считает политолог.

"Президент становится токсичным"

Золотарев также говорит, что были идеи сделать Гройсмана преемником Порошенко в БПП, но закончилось это ничем.

"Сегодня, на фоне сдувающегося рейтинга Порошенко… Все прекрасно понимают, что все, что ассоциируется с президентом, становится токсичным. Но понятно, что у президента еще есть колоссальные возможности и ресурсы, в том числе административный и силовой. И перегибать палку пока Гройсман не будет – будет такая проба пера, очень осторожно", – подытожил эксперт.

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