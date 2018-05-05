Порошенко назвал ЧМ-2018 в России "инструментом пропаганды"

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкому изданию Focus заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года "не имеет ничего общего со спортом".

"Это — чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России", — приводит слова Порошенко пресс-служба президента.

По словам украинского лидера, футбольные соревнования являются исключительно "вопросом геополитики".

Ранее Порошенко говорил о том, что болельщики должны сами решать, ехать ли им в Россию на чемпионат мира или нет. По мнению президента, таким образом футбольные фанаты покажут, как относятся к российской политике.

При этом директор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что "чемпионат для общественного ТВ — это смерть".

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов. Сборная Украины на мундиаль не попала: в последнем матче отборочного турнира она уступила Хорватии со счетом 2:0 и заняла третье место в группе, лишившись возможности выступить в стыковых встречах.

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