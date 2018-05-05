Порошенко связал Антикоррупционный суд и транш МВФ

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КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что Антикоррупционный суд может появиться уже в мае, что откроет путь очередному траншу МВФ.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Focus, сообщает Укринформ.

"Мы стремимся ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я абсолютно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш", — сказал глава государства.

Он гордится тем, что за четыре года в экономике удалось достичь больших успехов, чем за 25 лет до этого, в частности улучшить инвестиционный климат. В рейтинге Doing-Business страна поднялись с 135 места в 2013 году на 76. Темпы экономического развития в этом году, очевидно, составят 3,5%.

"Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны, — заявил президент.

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В конце прошлого года президент Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Президент заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности. Принятие закона о создании антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Евросоюз ранее официально выступил с критикой в ​​адрес администрации Порошенко из-за того, что он подал на обсуждение парламента законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. Президентский проект подвергся критике и со стороны Всемирного банка и МВФ.

Напомним, 1 марта Рада приняла законопроект об Антикоррупционном суде в I чтении.