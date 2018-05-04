Порошенко осудил проявления антисемитизма во Львове и Одессе

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко осудил проявления антисемитизма, которые имели место на акциях во Львове и Одессе. Об этом Порошенко написал в своем аккаунте в Facebook.

"Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине — как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе", — говорится в сообщении.

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Украинская власть должна "решительно реагировать на любые попытки посеять вражду в нашем обществе", убежден президент. Также, по его словам, реакция украинских правоохранительных органов на такие противоправные действия "будет мгновенной".

"Украина — не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам, ведь уважение к жизни и достоинству каждого человека являются высшей ценностью для Украинского государства", — добавил Порошенко.

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Ранее глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский возмутился из-за того, что руководитель экстремистского движения "Правый сектор" в Одесской области Татьяна Сойкина сделала во время "Марша украинского порядка" в городе 2 мая ряд радикальных заявлений о евреях. Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал "пещерным средневековьем" заявления радикалов о евреях в Одессе и сообщил, что полиция возбудила уголовное дело.