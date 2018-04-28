Белесков: обвинения Украины в антисемитизме – кампания одного конгрессмена

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В США 56 конгрессменов, среди которых представители обеих партий Конгресса, обратились в Госдепартамент США с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу из-за пропаганды антисемитизма в этих странах. Текст соответствующего обращения опубликован на официальном сайте конгрессмена Ро Ханна.

"Мы призываем вас присоединиться к нам и правозащитным организациям в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости, призвав польское и украинское правительства однозначно отбросить искажения Холокоста и чествование нацистских коллаборационистов и полностью расследовать антисемитские преступления", — отмечают конгрессмены в обнародованном обращении к исполняющему обязанностей государственного секретаря США Джону Салливану.

В письме отмечается, что правовые вопросы и исторический контекст в Украине и Польше отличаются, однако процессы в обеих странах вызывают беспокойство. В частности конгрессмены указывают, что украинское законодательство по национальной памяти, принятое в 2015 году, прославляет нацистских коллаборационистов и предусматривает уголовную ответственность за отрицание их "героизма". При этом в числе "нацистских коллаборационистов" названы Степан Бандера, Роман Шухевич, Организацию украинских националистов, а также Украинская повстанческая армия.

Проявлением антисемитизма и прославлением нацистских коллаборационистов в Украине, по мнению американских конгрессменов, является "проуповская кампания 2017 года Украинского института национальной памяти", переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича, а также деятельность "неонацистскоого батальона Азов", который должен быть распущенными, а не включенным в состав Нацгвардии, считают авторы заявления. Также конгрессмены указали на причастность министра внутренних дел Арсена Авакова к деятельности этого подразделения.

На обращение конгрессменов в Госдепартамент США уже отреагировал руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, который назвал заявление конгрессменов США об "антисемитизме" в Украине "смешиванием некомпетентности и сознательного искажения информации, смешиванием правды и лжи".

Как стоить трактовать подобное обращение, разъяснил аналитик института мировой политики Николай Белесков в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як ви прокоментуєте такий лист?

— Я думаю, необхідно концентруватися на діяльності окремого сенатора, конгресмена, представника Каліфорнії Ро Ханна, який, як я розумію, був ініціатором цього листа, який в останній час виділяється діяльністю, яка, як мінімум, викликає питання. Тобто звичайно, якщо мова на початку квітня йшла про те, що в законі про консолідовані витрати на 2018 згадується, що не буде фінансування полку спецпризначення "Азов", відповідно він був ініціатором цього, то це виглядало як одиничний акт. Вже тепер маємо другий приклад. Тому тут маємо говорити про певну систематичну діяльність, яка звичайно не повинна залишитися без відповіді української влади, української експертної спільноти, бо звичайно вона несе в собі доволі негативні ризики, бо на обличчя в принципі спланована кампанія, яку свідомо або несвідомо підтримує конкретний конгресмен, як на мене.

Можливо щось послугувало для того, щоб він звернувся до конгресменів, щоб ті підписалися під таким листом і направили його в.о. секретаря Держдепартаменту?

— Я з вами погоджуюсь, що просто так конгресмен, який представляє Каліфорнію, який ніколи не займався до цього Україною, активно міжнародними відносинами, починає відповідно бомбардувати окрему тему, займатися окремими питаннями, зрозуміло, що є певна причина. Але на основі відкритих джерел сказати, що за цим стоїть, не можна, тому це завдання для нашого диппредставництва та, відповідно, для всіх проукраїнських сил, зрозуміти що відбувається, яка була основна причина цього кроку, і звичайно, запроваджувати відповідні кроки у відповідь. Бо якщо залишити це без відповіді, це матиме негативні наслідки. Але що за цим стоїть, сказати на сьогодні важко, це треба як мінімум відповідна діяльність нашого диппредставництва там.

Читайте также: В США назвали Бандеру "нацистским коллаборантом", Вятрович взорвался

Майже половина конгресменів підписали цей лист.

— Ні, всього э 435 членів Нижньої палати. Лише 56 підписали. Тому далеко навіть не половина. Менше восьмої частини.

Тобто не сенатори, а конгресмени це підписували. А чиє звернення більш впливове конгресменів чи сенаторів?

— Я не певен, що можна говорити про важливість чийогось звернення, насправді по більшості питань і Верхня, і Нижня палата мають однакову силу їхні ініціативи. Але знову ж таки, це банальне звернення. От якби була ухвалена відповідна постанова, яка ні до чого не зобов'язує Конгрес, оце б мало певну силу, це звичайно було б набагато сильніше, ніж відповідний лист. Але не виключено, що після такого ті, хто підписався, особливо конгресмен Ро Ханна, почнуть ставити питання прийняття відповідних резолюцій. Це вже буде ще один, але набагато серйозніший вже крок тоді.

Конгресмени просять Держдеп негайно призначити спеціального посланника з моніторингу і протидії антисемітизму. Як це буде?

— Як я розумію, мова йде взагалі про спеціального посланника по моніторингу ситуації в світі, мова йде не лише про Україну і Польщу, а взагалі про країни світу. Якщо буде призначений відповідний посол, хоча я сумніваюсь, що відповідна посада буде призначена, оскільки у Трампа і його адміністрації нема особливої любові до спецпосланників, їх навпаки зменшують. То зазвичай це буде відбуватися відповідно моніторингу і видачі певних публікацій і доповідей щодо ситуації в тих чи інших країнах. Тобто принципово це нічим не відрізняється від діяльності інших спецпосланників.

Те що ми бачимо до Авакова певні закиди, чи має це зв'язок до надання летальної зброї для України, можливо, через Авакова і його причетність до полку "Азов" намагаються вказати на те, що Україні не треба надавати летальну зброю?

— Такий зв'язок я би не вибудовував. Те, що відповідний імідж певного політика і відповідний удар по ньому, він сприятиме цьому, але знову ж таки, не приєднуючись до питання про постачання зброї, щодо якого вже є принципове рішення. Тобто, я думаю, що до кінця року ми побачимо його поведінкову реалізацію. Я все-таки наголосив би на тому, що мова йде про чергову кампанію дискредитації, якій треба протидіяти. Тобто якщо на початку квітня це був одиничний такий крок, заява, то тепер має місце систематична діяльність, без прив'язки до постачання озброєння чи інших питань. Складається таке враження, що комусь не подобається, що зараз є динаміка двосторонніх відносин, їх стан доволі непоганий.

Але 56 конгресменів підписали, тобто вони розділяють думку.

— Насправді, практика така, як в українському парламенті, я дуже сумніваюсь, що більшість тих, хто підписали, насправді усвідомлюють, про що йде мова, це відбувалося по принципу: підпишіть, будь ласка, ви, а я вам десь там в вашій діяльності посприяю. Я дуже сумніваюсь, що значна частина тих конгресменів, які підписалися, насправді уявляють, про що йде мова, можливо коли вони матимуть краще уявлення, що відбувається в Україні, це вже завдання української влади, вони змінять свою думку.

Читайте также — DW: Госдеп США заявил о серьезных нарушениях прав человека в Украине

Але ж там також посилаються на уряд Ізраїлю.

— Та відповідна доповідь, яка була випущена на початку цього року, яку випускає щорічно уряд Ізраїлю про ситуацію з антисемітизмом, як показали самі єврейські організації України, не відповідає реальності. Тому тут вже питання, щоб підключити відповідні єврейські організації України, щоб показати відповідно, що ситуація зовсім не така, як її зображують.

Як українська влада має відреагувати на такий лист, на ваш погляд?

— Спочатку повинно діяти українське посольство, воно повинно чітко з'ясувати, що стоїть за діяльністю відповідного конгресмена. Я думаю, у нашого посла, Валерія Чалого, вистачить контактів всередині американського суспільства, політичного істеблішменту, щоб зрозуміти, що стоїть за такою активною діяльністю, яка розпочалася відносно недавно. А далі повинна початися, в принципі, доволі потужна інформаційна кампанія, точкові аргументи, один з яких ви згадали, відповідно опитування Pew Research Center, яке показало, що насправді рівень прийняття і позитивного ставлення в Україні найкращий порівняно з усіма своїми сусідами і країнами регіону. Тобто тут питання в тому, щоб ці аргументи почула ключова аудиторія. Тому тут треба консолідована діяльність як нашого посольства там, так і звичайно української влади тут. І в тому числі Інституту національної пам'яті. Не переконувати українських громадян, я думаю, українці і так розуміють, яка ситуація, доволі непогана, найкраща, власне, серед країн регіону, а в тому щоб переконувати в цьому тих конгресменів, які, повторюсь, більшість з них підписали, навіть не усвідомлюючи, що відбувається.

Ранее политолог Руслан Бортник заявлял, что США отказываются помогать "Азову" из-за еврейского лобби.

А директор украинско-израильского Института стратегических исследований имени Голды Меир Альберт Фельдман отметил, что антисемитизм в Украине присутствует на бытовом уровне.