DW: Госдеп США заявил о серьезных нарушениях прав человека в Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине имеют место серьезные нарушения прав человека как на подконтрольной Киеву территории страны, так и в зоне конфликта на Донбассе, а также в Крыму. Об этом говорится в докладе о деятельности по защите прав человека за 2017 год, подготовленном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США и представленном в пятницу, 20 апреля, пишет Deutsche Welle.

В Донбассе — убийства, исчезновение людей, пытки, незаконные задержания

"По данным Госдепартамента, пророссийские силы, контролирующие территории на востоке Украины, несут ответственность за убийства и политически обусловленные исчезновения людей, пытки и незаконные задержания. Кроме того, в докладе указывается на ограничения свободы слова и собраний, ограничения пересечения линии соприкосновения и препятствование предоставлению гуманитарной помощи в Донбассе", — говорится в статье DW.

"В свою очередь власти в Киеве не приняли адекватных мер для судебного преследования и наказания большинства должностных лиц, обвиненных в совершении злоупотреблений, результатом этого стала атмосфера безнаказанности, указывается в главе, посвященной Украине", — отмечается в статье.

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Правозащитники и сотрудники ООН критикуют СБУ за такие же правонарушения

"Кроме того, правозащитники и сотрудники ООН отметили значительные недочеты в расследованиях нарушений прав человека, допущенных правительственными силами безопасности. В частности, речь идет об обвинениях в применении пыток, исчезновениях людей, незаконных задержаниях и других нарушениях, совершенных Службой безопасности Украины (СБУ). Одновременно авторы доклада указали, что виновные в расстреле участников Евромайдана в 2014 году до сих пор не привлечены к ответственности", — пишет DW.

"В документе также подчеркивается, что украинские власти не могли должным образом расследовать предполагаемые нарушения прав человека, связанные с незаконным присоединением Крыма Россией и продолжающимся конфликтом в Донбассе, из-за отсутствия контроля над этими территориями", — говорится в статье.

Крым: нарушения свободы слова и собраний, исчезновения людей и запугивание

"В Крыму, который Госдепартамент называет "оккупированным" и которому посвящена отдельная глава доклада, наиболее значимыми проблемами в области прав человека являются исчезновения людей, связанные с их политическими взглядами, а также пытки, ограничения свободы слова и собраний, в частности запрет Меджлиса крымскотатарского народа. Так, Госдепартамент ссылается на данные МИД Украины о том, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Крыму исчезли 28 человек, 12 из которых позже были найдены мертвыми", — пишет DW.

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"Российские оккупационные власти не провели надлежащего расследования случаев смерти и исчезновений. Правозащитные группы сообщали, что полиция часто отказывалась принимать заявления об исчезновении людей, запугивала и угрожала задержанием тех, кто пытался сообщить об исчезновении. Украинские власти и правозащитники полагают, что российские силы безопасности похищали людей за противодействие российской оккупации, чтобы внушить страх населению и предотвратить инакомыслие", — говорится в докладе.

"Кроме того, авторы доклада указывают на суровые условия содержания в тюрьмах и отправку заключенных в Россию, произвольные аресты и задержания, полное отсутствие независимости судебных органов и наличие политических заключенных. Среди прочих проблем обращается внимание на ограничения в интернете, в том числе блокировку сайтов, насилие в отношении журналистов, этнических украинцев и крымских татар, системную и широко распространенную коррупцию", — говорится в статье DW.