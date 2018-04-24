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    DW: Госдеп США заявил о серьезных нарушениях прав человека в Украине

    (обновлено: )41331
    В докладе по защите прав человека за 2017 год, подготовленном в Госдепартаменте США указывается на нарушения прав человека как на подконтрольной Киеву территории, так и в зоне конфликта на востоке страны, пишут мировые СМИ.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине имеют место серьезные нарушения прав человека как на подконтрольной Киеву территории страны, так и в зоне конфликта на Донбассе, а также в Крыму. Об этом говорится в докладе о деятельности по защите прав человека за 2017 год, подготовленном Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США и представленном в пятницу, 20 апреля, пишет Deutsche Welle.

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    "По данным Госдепартамента, пророссийские силы, контролирующие  территории на востоке Украины, несут ответственность за убийства и политически обусловленные исчезновения людей, пытки и незаконные задержания. Кроме того, в докладе указывается на ограничения свободы слова и собраний, ограничения пересечения линии соприкосновения и препятствование предоставлению гуманитарной помощи в Донбассе", — говорится в статье DW.

    "В свою очередь власти  в Киеве не приняли адекватных  мер для судебного преследования  и наказания большинства должностных  лиц, обвиненных в совершении  злоупотреблений, результатом этого  стала атмосфера безнаказанности, указывается в главе, посвященной Украине", — отмечается в статье.

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    "Кроме того, правозащитники  и сотрудники ООН отметили  значительные недочеты в расследованиях  нарушений прав человека, допущенных правительственными силами безопасности. В частности, речь идет об обвинениях в применении пыток, исчезновениях людей, незаконных задержаниях и других нарушениях, совершенных Службой безопасности Украины (СБУ). Одновременно авторы доклада указали, что виновные в расстреле участников Евромайдана в 2014 году до сих пор не привлечены к ответственности", — пишет DW.

    "В документе также  подчеркивается, что украинские  власти не могли должным образом  расследовать предполагаемые нарушения  прав человека, связанные с незаконным присоединением Крыма Россией и продолжающимся конфликтом в Донбассе, из-за отсутствия контроля над этими территориями", — говорится в статье.

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    "В Крыму, который Госдепартамент называет "оккупированным" и которому посвящена отдельная глава доклада, наиболее значимыми проблемами в области прав человека являются исчезновения людей, связанные с их политическими взглядами, а также пытки, ограничения свободы слова и собраний, в частности запрет Меджлиса крымскотатарского народа. Так, Госдепартамент ссылается на данные МИД Украины о том, что по состоянию на 1 октября 2017 года в Крыму исчезли 28 человек, 12 из которых позже были найдены мертвыми", — пишет DW.

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    "Российские оккупационные власти не провели надлежащего расследования случаев смерти и исчезновений. Правозащитные группы сообщали, что полиция часто отказывалась принимать заявления об исчезновении людей, запугивала и угрожала задержанием тех, кто пытался сообщить об исчезновении. Украинские власти и правозащитники полагают, что российские силы безопасности похищали людей за противодействие российской оккупации, чтобы внушить страх населению и предотвратить инакомыслие", — говорится в докладе.

    "Кроме того, авторы  доклада указывают на суровые условия содержания в тюрьмах и отправку заключенных в Россию, произвольные аресты и задержания, полное отсутствие независимости судебных органов и наличие политических заключенных. Среди прочих проблем обращается внимание на ограничения в интернете, в том числе блокировку сайтов, насилие в отношении журналистов, этнических украинцев и крымских татар, системную и широко распространенную коррупцию", — говорится в статье DW.

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