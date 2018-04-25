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    Культура

    Антисемитское письмо Вагнера ушло с молотка в Иерусалиме

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    Репутация Рихарда Вагнера, который был любимым композитором властей нацистской Германии, стала причиной неформального бойкота его произведений в Израиле.
    Портрет композитора Рихарда Вагнера
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Антисемитское письмо знаменитого немецкого композитора Рихарда Вагнера о "влиянии евреев на современную культуру" продано на аукционе в Иерусалиме по цене, почти в семь раз превысившей стартовую, сообщили устроители торгов.

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    Неизвестный покупатель заплатил 34 тысячи долларов за рукописный текст, датированный 25 апреля 1869 года.

    "В письме Вагнер излагает свои антисемитские воззрения на французских и немецких евреев", — рассказывает о лоте аукционный дом "Кедем".

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    Адресатом послания считается французский писатель, философ и музыковед Эдуард Шюре. Стартовая цена лота была установлена на уровне пяти тысяч долларов с "эстимейтом" в восемь-двенадцать тысяч.

    Репутация Вагнера, который был любимым композитором властей нацистской Германии, стала причиной неформального бойкота его произведений в Израиле. При этом в стране действует "Вагнеровское общество", которое добивается возможности публичного исполнения его музыки.

    Ранее сообщалось, что в Днепре в отношении депутат горсовета открыли уголовное производство из-за антисемитского поста в соцсети. 

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