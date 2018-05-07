Корнейчук: антисемитский скандал - провокация Авакова против Порошенко

РИА Новости Украина

"Правый сектор" в очередной раз оскандалился. В Одессе во время "Марша украинского порядка" руководитель "Правого сектора" в городе Татьяна Сойкина призвала очистить Украину от евреев.

"Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам! Не олигархии. Слава Украине!" — сказала Сойкина, выступая на марше.

Заявление Сойкиной вызвало широкий общественный резонанс. Так, президент Петр Порошенко осудил проявления антисемитизма.

"Я решительно осуждаю любые проявления нетерпимости и антисемитизма. Считаю недопустимыми попытки протянуть эти позорные явления в Украине — как это недавно имело место во время акций во Львове и Одессе", — заявил президент.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал "пещерным средневековьем" заявления радикалов и сообщил, что полиция возбудила уголовное дело. Возмущение выразил также глава Всеукраинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

При этом на инцидент отреагировали в посольстве США в Украине.

"Разочарованы недавними проявлениями ненависти и антисемитизма во Львове и Одессе. В новой Украине нет места нетерпимости", — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

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После шквала критики Сойкина извинилась за свои скандальные антисемитские высказывания.

"В Одессе состоялся #МаршУкраинськогоПорядку. Как всегда, за мероприятием пристально следили наши недруги с "ватного" и либерального лагеря. Если бы причин для критиканства не нашлось — они бы все равно что-то придумали…Реплика, за которую меня раскритиковали, была следующей: "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам. Не олигархии! Слава Украине!". Во-первых, я хочу попросить прощения у всех, кого обидела эта фраза. Во-вторых, подчеркиваю, что под "жидами" я не имела в виду евреев. Обвинять "Правый сектор" в антисемитизме — абсурд", — заявила она.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, скандальное заявление "Правого сектора" в Одессе следует расценивать в политической плоскости противостояния министра внутренних дел Авакова и президента Порошенко. Как подчеркнул эксперт, глава МВД таким образом пытается умножить на ноль перспективы Порошенко на второй президентский срок.

"Не секрет, что "Правый сектор", как и "Нацкорпус", контролирует Аваков. И мы увидели в Одессе 2 мая очередную провокацию главы МВД против Порошенко с антисемитскими высказываниями ПС, вызвавшими резкую критику посольства США и панику на Банковой из-за жесткой реакции Белого Дома. Аваков продолжает планомерно помогать "хоронить" президентские перспективы Порошенко с выгодой для себя. В надежде, что вся вина на ситуацию в стране с 2014-го ляжет только на "винницких", - прокомментировал Корнейчук на своей странице в Facebook.