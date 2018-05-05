Эхо антисемитского скандала. Вятрович показал уникальный документ КГБ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал документ, как он утверждает, из архивов КГБ УССР, в котором говорится о сотрудничестве "сионистских организаций" с Организацией украинских националистов (ОУН). Таким образом, вероятно, Вятрович отреагировал на "антисемитский скандал" с участием "Правого сектора" в Одессе.
"Еще о страшном для гебистов "оуновско-сионистском сотрудничестве", — прокомментировал Вятрович в своем Facebook.
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Согласно материалу, датированному 1968 годом, некие "главари сионистских организаций Нью-Йорка" планировали позитивно осветить деятельность Организации украинских националистов (ОУН) в "мировой прессе". За это "сионистские круги" требовали организовать диверсии на военных заводах и коммуникациях СССР.
В то же время о каком-либо реальном сотрудничестве или фактически осуществленных действиях в "мировой прессе" или на военных заводах в опубликованном документе КГБ не говорится.
Сам материал, представленный Вятровичем, составлен на основе "оперативных данных".
Отметим, ранее президент Петр Порошенко категорически осудил проявления антисемитизма во Львове и Одессе.