наверх
05.05.201800:55
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Эхо антисемитского скандала. Вятрович показал уникальный документ КГБ

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (269)

    (обновлено: )60
    Согласно материалу, опубликованному главой Института нацпамяти, "главари сионистских организаций Нью-Йорка" планировали позитивно осветить деятельность Организации украинских националистов (ОУН) в "мировой прессе".
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал документ, как он утверждает, из архивов КГБ УССР, в котором говорится о сотрудничестве "сионистских организаций" с Организацией украинских националистов (ОУН). Таким образом, вероятно, Вятрович отреагировал на "антисемитский скандал" с участием "Правого сектора" в Одессе.

    Во Львове националисты провели марш в честь дивизии СС Галичина
    "Громадське Радио"
    В свободном доступе. Вятрович сдал дивизию СС "Галичина"

    "Еще о страшном для гебистов "оуновско-сионистском сотрудничестве", — прокомментировал Вятрович в своем Facebook

    Читайте также: Почему в МВД Украины считают граждан… дураками

    Согласно материалу, датированному 1968 годом, некие "главари сионистских организаций Нью-Йорка" планировали позитивно осветить деятельность Организации украинских националистов (ОУН) в "мировой прессе". За это "сионистские круги" требовали организовать диверсии на военных заводах и коммуникациях СССР.

    В то же время о каком-либо реальном сотрудничестве или фактически осуществленных действиях в "мировой прессе" или на военных заводах в опубликованном документе КГБ не говорится.

    Facebook Владимира Вятровича
    Документ, опубликованный Владимиром Вятровичем

    Сам материал, представленный Вятровичем, составлен на основе "оперативных данных".

    Отметим, ранее президент Петр Порошенко категорически осудил проявления антисемитизма во Львове и Одессе. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация на складах в Балаклее
    Взрывы и пожар на военной базе в Балаклее
    Памятные мероприятия по случаю четвертой годовщины событий в Одессе 2 мая 2014 г.
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Ренат Кузьмин
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Георгий Тука. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе