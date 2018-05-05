Эхо антисемитского скандала. Вятрович показал уникальный документ КГБ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович опубликовал документ, как он утверждает, из архивов КГБ УССР, в котором говорится о сотрудничестве "сионистских организаций" с Организацией украинских националистов (ОУН). Таким образом, вероятно, Вятрович отреагировал на "антисемитский скандал" с участием "Правого сектора" в Одессе.

"Еще о страшном для гебистов "оуновско-сионистском сотрудничестве", — прокомментировал Вятрович в своем Facebook.

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Согласно материалу, датированному 1968 годом, некие "главари сионистских организаций Нью-Йорка" планировали позитивно осветить деятельность Организации украинских националистов (ОУН) в "мировой прессе". За это "сионистские круги" требовали организовать диверсии на военных заводах и коммуникациях СССР.

В то же время о каком-либо реальном сотрудничестве или фактически осуществленных действиях в "мировой прессе" или на военных заводах в опубликованном документе КГБ не говорится.

Facebook Владимира Вятровича Документ, опубликованный Владимиром Вятровичем

Сам материал, представленный Вятровичем, составлен на основе "оперативных данных".

Отметим, ранее президент Петр Порошенко категорически осудил проявления антисемитизма во Львове и Одессе.