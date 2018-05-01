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    В Украине могут отменить перенос выходных - Вятрович

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    Владимир Вятрович убежден, что Украине следует отмечать годовщину завершения Второй мировой войны в Европе вместе со всей Европой, поэтому надо говорить о 8 мая как о выходном дне.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Украина может отказаться от переноса праздничных выходных дней, если они выпадают на субботу или воскресенье.

    Также 9 мая может стать рабочим днем, заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, пишет "Апостроф".

    "Наше предложение о переносе выходного дня с 9 мая на 8-е остается актуальным. Украине следует отмечать годовщину завершения Второй мировой войны в Европе вместе со всей Европой, поэтому надо говорить о 8 мая как о выходном дне", — отметил Вятрович.

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    По его словам, эта идея будет предлагаться и в дальнейшем.

    "Кроме того, мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, 9 мая является советским наследием, и его используют различные пророссийские и просоветские левые силы совсем не для чествования тех людей, которые победили нацизм, а чтобы напомнить о себе. Соответственно, 9 мая как выходной день, к сожалению, превратилось в прекрасный формат для разнообразных левых или пророссийских провокаций", — считает директор Украинского института национальной памяти.

    Он выразил надежду, что парламент поддержит такую инициативу.

    "Отмена 1 мая как выходного была в нашем первом предложении, в первом законопроекте. Но в ходе достаточно бурной дискуссии с представителями общественности мы решили пойти на компромисс и все-таки оставить 1 мая выходным днем", — пояснил Владимир Вятрович.

    В то же время он добавил, что не доволен декоммунизацией праздников.

    Ранее президент Петр Порошенко перенес празднование Дня пограничника.

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