Еще одно прозрение. Украинцы - "против" Вятровича, радикалов и оружия

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что после Майдана украинцам отчаянно пытались навязать сомнительные ценности, а общество под влиянием разных факторов прошло несколько стадий своей радикализации, довести процесс до конца, похоже, не удалось. Большинство соотечественникам, порой, вопреки происходящему вокруг, все-таки сохраняют способность к рассуждению и адекватной оценке.

За Цоя и Высоцкого

Опубликованные на днях данные одного из последних социологических вопросов не на шутку могли взволновать отечественных ура-патриотов. Неожиданно выяснилось, что политика, которую проводят победители Революции достоинства вообще не находит отображения в сердцах и умах большинства населения.

Одним из первых задуматься предстоит директору Института национальной памяти Владимиру Вятровичу. Судя по всему, идеи, которые рождаются у него в голове, интересны только ему самому. Так, исследовании, проведенном аналитической группой Sociostream говорится, что 57% опрошенных украинцев не поддерживают высказывание Вятровича по поводу песен Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, которые чиновник считает щупальцами "русского мира". Полностью поддерживают Вятровича только 2% респондентов.

"Эти цифры совсем не удивляют, — считает политолог Алексея Якубин. - Курс, который предлагает Институт национальной памяти и его руководитель Вятрович, запрещая все советское, потихоньку превращается в деруссификацию Украины. Это и запрещение праздников, и отказ от прошлого, которое является частью истории. Все эти вещи не воспринимаются обществом. В итоге Институт нацпамяти никого кроме себя не репрезентует.

Деятельность этого органа, скорее, вредит власти, чем помогает. На месте руководства страны серьезно задумался, а стоит ли вообще поддерживать Вятровича и его инициативы, которые больно бьют по имиджу. Единственное, с чем сегодня справляется Институт национальной памяти — это создание конфликтных ситуаций в обществе". Facebook Натальи Начарьян Реванш за Днепр. У Вятровича хотят переименовать область в Сичеславскую

Скрытая угрозы

Возможно, пересмотреть свою стратегию стоит и бравым парням из "Национальных дружин", а также их негласному куратору главе МВД Арсену Авакову. Хотя, если конечной целью их недавнего марша по Крещатику было напугать украинцев, то им это вполне удалось.

Как свидетельствуют данные опроса, в обществе негативно отнеслись к такой демонстрации силы. Так, 34% респондентов ответили, что марш "Нацдружин" их насторожил, а еще 31% вообще отказались отвечать на этот вопрос. Остальные отметили, что испытали целый спектр эмоций — от удивления (11%) и ужаса (7%) до горя (4%) и гнева (3%). В восторге от такого проявления силы всего лишь 2% украинцев.

"Украинцы чувствуют усталость от постоянного хаоса, от того, что власть не в состоянии обеспечить порядок. Но в появлении "Нацдружин" украинцы увидели не возможность обеспечения безопасности, а угрозу. В обществе уже знают, что представители добровольческих батальонов больше занимаются, так называемым, силовым предпринимательством и личным обогащением, чем поддержанием социально порядка. Не удивительно, что "Национальные дружины" ассоциируются именно с такими группами", — говорит Якубин.

Обратная реакция

Удивить радикалов должен и тот факт, что большинство украинцев (56%) выступают против пропагандируемой ими легализации оружия. Среди них 47% — полностью не поддерживают такую идею, а 9% — скорее не поддерживают. Полностью поддерживают легализацию оружия 18% украинцев.

"Такие цифры связаны с ситуацией социального напряжения в Украине. По идее, наши граждане должны были бы наоборот хотеть защитить себя, но наблюдается обратная реакция, — говорит Алексей Якубин. — Люди видят причину социального беспорядка в бесконтрольном использовании оружия. Оно стало более доступно, его стало намного проще достать. В украинском обществе есть четкое представление, что оружие стало не способом решить социальные проблемы, а скорее их главной причиной. Свою роль играют и постоянные сообщения с фронта, линии соприкосновения, а также новости из других стран, как-то стрельба в школах США и т.д.

Кроме того, украинцы ждут, что государство все-таки возьмет на себя функции по обеспечению безопасности".