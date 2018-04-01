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    Аналитика и комментарии

    Еще одно прозрение. Украинцы - "против" Вятровича, радикалов и оружия

    (обновлено: )1732471
    Последние данные опроса одной из социологических компаний откровенно удивили. Вопреки уверенности первых лиц государства, власть и украинское общество движутся в разных направлениях.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что после Майдана украинцам отчаянно пытались навязать сомнительные ценности, а общество под влиянием разных факторов прошло несколько стадий своей радикализации, довести процесс до конца, похоже, не удалось. Большинство соотечественникам, порой, вопреки происходящему вокруг, все-таки сохраняют способность к рассуждению и адекватной оценке.

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    За Цоя и Высоцкого

    Опубликованные на днях данные одного из последних социологических вопросов не на шутку могли взволновать отечественных ура-патриотов. Неожиданно выяснилось, что политика, которую проводят победители Революции достоинства вообще не находит отображения в сердцах и умах большинства населения.

    Одним из первых задуматься предстоит директору Института национальной памяти Владимиру Вятровичу. Судя по всему, идеи, которые рождаются у него в голове, интересны только ему самому. Так, исследовании, проведенном аналитической группой Sociostream говорится, что 57% опрошенных украинцев не поддерживают высказывание Вятровича по поводу песен Виктора Цоя и Владимира Высоцкого, которые чиновник считает щупальцами "русского мира". Полностью поддерживают Вятровича только 2% респондентов.

    "Эти цифры совсем не удивляют, — считает политолог Алексея Якубин. - Курс, который предлагает Институт национальной памяти и его руководитель Вятрович, запрещая все советское, потихоньку превращается в деруссификацию Украины. Это и запрещение праздников, и отказ от прошлого, которое является частью истории. Все эти вещи не воспринимаются обществом. В итоге Институт нацпамяти никого кроме себя не репрезентует.

    Деятельность этого органа, скорее, вредит власти, чем помогает. На месте руководства страны серьезно задумался, а стоит ли вообще поддерживать Вятровича и его инициативы, которые больно бьют по имиджу. Единственное, с чем сегодня справляется Институт национальной памяти — это создание конфликтных ситуаций в обществе".

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    Скрытая угрозы

    Возможно, пересмотреть свою стратегию стоит и бравым парням из "Национальных дружин", а также их негласному куратору главе МВД Арсену Авакову. Хотя, если конечной целью их недавнего марша по Крещатику было напугать украинцев, то им это вполне удалось.

    Как свидетельствуют данные опроса, в обществе негативно отнеслись к такой демонстрации силы. Так, 34% респондентов ответили, что марш "Нацдружин" их насторожил, а еще 31% вообще отказались отвечать на этот вопрос. Остальные отметили, что испытали целый спектр эмоций — от удивления (11%) и ужаса (7%) до горя (4%) и гнева (3%). В восторге от такого проявления силы всего лишь 2% украинцев.

    "Украинцы чувствуют усталость от постоянного хаоса, от того, что власть не в состоянии обеспечить порядок. Но в появлении "Нацдружин" украинцы увидели не возможность обеспечения безопасности, а угрозу. В обществе уже знают, что представители добровольческих батальонов больше занимаются, так называемым, силовым предпринимательством и личным обогащением, чем поддержанием социально порядка. Не удивительно, что "Национальные дружины" ассоциируются именно с такими группами", — говорит Якубин.

    Полиция проводит следственные действия в штабе Нацкорпуса в Киеве
    УНИАН
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    Обратная реакция

    Удивить радикалов должен и тот факт, что большинство украинцев (56%) выступают против пропагандируемой ими легализации оружия. Среди них 47% — полностью не поддерживают такую идею, а 9% — скорее не поддерживают. Полностью поддерживают легализацию оружия 18% украинцев.

    "Такие цифры связаны с ситуацией социального напряжения в Украине. По идее, наши граждане должны были бы наоборот хотеть защитить себя, но наблюдается обратная реакция, — говорит Алексей Якубин. — Люди видят причину социального беспорядка в бесконтрольном использовании оружия. Оно стало более доступно, его стало намного проще достать. В украинском обществе есть четкое представление, что оружие стало не способом решить социальные проблемы, а скорее их главной причиной. Свою роль играют и постоянные сообщения с фронта, линии соприкосновения, а также новости из других стран, как-то стрельба в школах США и т.д.

    Кроме того, украинцы ждут, что государство все-таки возьмет на себя функции по обеспечению безопасности".

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