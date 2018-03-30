Вятрович увидел угрозу русификации в переходе Украины на латиницу

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Перевод Украины на латиницу может усилить русификацию страны и остановить переход многих граждан на украинский язык, считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин предложил подискутировать о введении наряду с кириллицей в Украине латиницы. Инициатива министра вызвала горячие споры как в экспертно сообществе, так и среди пользователей соцсетей. Так, например, тот же Вятрович заявил, что замена кириллицы на латиницу "растворит нашу уникальность".

Читайте также: ОУН по всей стране. Рада поднимает красно-черный флаг

"Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе" – главный аргумент его сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль – усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них", – написал Вятрович на своей странице в Facebook.

Директор Нацинститута опасается, что такое изменение может спровоцировать противоположную реакцию: "привычный кириллический русский для многих будет проще, чем незнакомый латинский украинский".

Facebook Владимира Вятровича Комментарий Владимира Вятровича о латинице и кириллице

Позже Вятрович продолжил дискуссию, отметив, что Украина — демократическое государство, и резкий переход на латиницу, подобно тому, как это произошло в Турции и может произойти в Казахстане, невозможен.

"Самым успешным примером перехода на латиницу в истории является турецкий. Скорость (осуществлен в течение 2 месяцев) и эффективность реформы обеспечил политический режим тогдашней Турции — авторитаризм во главе с Ататюрком. Поэтому в Казахстане тоже есть шансы на успешный отказ от кириллицы. В Украине — нет, ведь мы строим демократическую систему.

Вариант плавного перехода, с параллельным использованием кириллицы и латиницы, будет означать фактическое трехъязычие в стране — два украинских и русский. Просто получим еще одну линию различия, которая никак не поможет совместному движению в Европу", — заявил он.

Facebook Владимира Вятровича Комментарий Владимира Вятровича о латинице и кириллице

Отметим, на фоне бурного обсуждения глава МИД Климкин заявил, что огорчен попытками "манипулировать" его словами о латинице.