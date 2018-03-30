наверх
30.03.201802:38
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Общество

    Вятрович увидел угрозу русификации в переходе Украины на латиницу

    (обновлено: )37
    По словам директора Института национальной памяти, в последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский, однако "введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них".
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Перевод Украины на латиницу может усилить русификацию страны и остановить переход многих граждан на украинский язык, считает директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото
    Стереть язык. Климкин хочет поменять кириллицу на латиницу

    Ранее министр иностранных дел Павел Климкин предложил подискутировать о введении наряду с кириллицей в Украине латиницы. Инициатива министра вызвала горячие споры как в экспертно сообществе, так и среди пользователей соцсетей. Так, например, тот же Вятрович заявил, что замена кириллицы на латиницу "растворит нашу уникальность".

    Читайте также: ОУН по всей стране. Рада поднимает красно-черный флаг

    "Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе" – главный аргумент его сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль – усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них", – написал Вятрович на своей странице в Facebook.

    Директор Нацинститута опасается, что такое изменение может спровоцировать противоположную реакцию: "привычный кириллический русский для многих будет проще, чем незнакомый латинский украинский".

    Facebook Владимира Вятровича
    Комментарий Владимира Вятровича о латинице и кириллице

    Позже Вятрович продолжил дискуссию, отметив, что Украина — демократическое государство, и резкий переход на латиницу, подобно тому, как это произошло в Турции и может произойти в Казахстане, невозможен. 

    "Самым успешным примером перехода на латиницу в истории является турецкий. Скорость (осуществлен в течение 2 месяцев) и эффективность реформы обеспечил политический режим тогдашней Турции — авторитаризм во главе с Ататюрком. Поэтому в Казахстане тоже есть шансы на успешный отказ от кириллицы. В Украине — нет, ведь мы строим демократическую систему.

    Вариант плавного перехода, с параллельным использованием кириллицы и латиницы, будет означать фактическое трехъязычие в стране — два украинских и русский. Просто получим еще одну линию различия, которая никак не поможет совместному движению в Европу", — заявил он.

    Facebook Владимира Вятровича
    Комментарий Владимира Вятровича о латинице и кириллице

    Отметим, на фоне бурного обсуждения глава МИД Климкин заявил, что огорчен попытками "манипулировать" его словами о латинице. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский пранкер Евгений Вольнов
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    Арест Савченко: следствие, суд
    Олег Петренко
    Медреформа или медицинский геноцид?