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    Общество

    В Украине переименуют две области - Вятрович

    (обновлено: )66606
    Как отмечается, на очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украинские власти намерены переименовать две области, для этого необходимо внести изменения в конституцию, заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в интервью интернет-изданию "Обозреватель", опубликованном в четверг.

    "На очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс", — заявил Вятрович.

    В 2016 году в рамках процесса декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий, однако области по-прежнему называются Днепропетровская и Кировоградская. Названия областей закреплены в Конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в Основной закон страны.

     

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