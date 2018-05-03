В Украине переименуют две области - Вятрович

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украинские власти намерены переименовать две области, для этого необходимо внести изменения в конституцию, заявил глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович в интервью интернет-изданию "Обозреватель", опубликованном в четверг.

"На очереди переименование двух областей. Для этого необходимо внести изменения в Конституцию. Насколько нам известно, уже собрано необходимое количество депутатских подписей для того, чтобы запустить этот процесс", — заявил Вятрович.

В 2016 году в рамках процесса декоммунизации город Днепропетровск был переименован в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий, однако области по-прежнему называются Днепропетровская и Кировоградская. Названия областей закреплены в Конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в Основной закон страны.