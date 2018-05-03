В свободном доступе. Вятрович сдал дивизию СС "Галичина"

Роман Степняк

Во Львове прошел марш в честь 75-летия дивизии СС "Галичина". Информационные агентства скромно сообщили о мероприятии. По сообщениям свидетелей, акция оказалась куда менее торжественной и величественной, чем можно было предположить.

Не понравилась она даже самому Владимиру Вятровичу. Глава Института национальной памяти на своей страничке в Facebook так и написал: "Годовщина создания Ваффен СС дивизии "Галичина" – не праздник для украинцев. В немецкой и советской армиях во Второй мировой украинцы воспринимались одинаково – как пушечное мясо. Разница лишь в том, что мобилизованных в дивизии "Галичина" обучали год, прежде чем бросить в бой, а "новобранцев Красной армии часто бросали в мясорубку сразу".

Ко всему прочему, Вятрович дописал: обучала, мол, Германия солдат-сателлитов "не из любви немцев к украинцам", а вследствие того, что немцы "рационально использовали человеческие ресурсы, которых у них было меньше, чем у россиян". Если чуть-чуть поправить это вывод и подчеркнуть, что в те времена "россиянами" были и украинцы, в своем большинстве, и белорусы, и татары, башкиры, казахи, киргизы и прочие дети гор, степей и дремучей тайги, а идти в бой с фашистами необученными кроме беспощадных командиров их заставляла смертельная угроза над их (и нашей, тогда общей) родиной, то вывод Вятровича вполне вписывался в советскую историографию второй мировой войны.

Большинство политологов и журналистов, из числа тех, для кого любая точка зрения Владимира Вятровича не является неоспоримой, сразу же нашли причину идеологического кульбита директора Института национальной памяти и привели выдержку из письма 57 американских сенаторов, удивительным образом появившегося накануне 75-летия дивизии СС "Галичина". Сенаторы не стали особо вникать в детали, а обвинили Украину в почтении памяти ОУН-УПА, которых назвали нацистскими коллаборантами. А заодно прошлись по полякам из-за их оценки Холокоста и высказались по поводу армий УНР и ЗУНР, которые также отметились на ниве еврейских погромов. Среди идеологов всех этих, по мнению сенаторов, искажений исторической действительности были названы институты национальной памяти обеих стран. Касательно Киева речь шла об ведомстве Вятровича.

ZIK Во Львове националисты провели марш в честь дивизии СС "Галичина"

Сенаторы наговорили много всякого, за что любого политика, не обладающего такой американской неприкосновенностью, тут же внесли заглавными буквами на сайт "Миротворец". Я даже не рискну процитировать отрывки из этого письма, потому что складывается такое впечатление, что написаны они отнюдь не в Вашингтоне. И даже не в Кремле, а на самой, что ни есть, Лубянке. Во всяком случае к подобному выводу поначалу пришел и сам Владимир Вятрович после ознакомлением с документом. Он посоветовал конгрессменам ознакомиться с отчетом ЦРУ, подготовленный в 1952 году, в котором речь шла о том, что "оуновцы никогда не вступали в переговоры с нацистами".

При этом директор Института национальной памяти предложил американским сенаторам не читать "тысячи украинских документов", касающихся этой темы, а сосредоточиться только на упомянутом отчете. Но, видимо, сенаторы при подготовке письма прочитали не только аналитическую записку ЦРУ 66-летней выдержки и с мнением Владимира Вятровича не посчитались. Вятрович понял, откуда дует ветер, и тут же сочинил покаянный пост про дивизию СС "Галичина", который приведен выше.

Пост вызвал злорадство противников и недоумение сторонников директора Института национальной памяти. Здесь как раз все ожидаемо. Никому другому никакой веры – но американским сенаторам не верить нельзя. Ну не принято их ослушаться, как не могли ослушаться в свое время Бандера и Шухевич своего немецкого начальства. Как правильно пишет Вятрович, для немцев украинцы были лишь необходимым пушечным мясом. А чтобы поставить ее в строй в качестве дивизии СС, потребовалась красивая объединяющая идея.

Идея сплотила многих. Циников, не брезгующих ничем ради собственных карьерных целей. Убежденных нацистов, которые считали за счастье одеть соответствующий мундир и попытаться выскочить из касты "недочеловеков". Кому-то было абсолютно безразлично, кого и за что убивать и грабить, лишь бы это было ненаказуемо. Кто-то был действительно искренним фанатиком идеи, готовым ради нее положить и свою жизнь, и будущее своих близких. Большинство же парней в киптариках и постолах просто согнали с полонын, дали в руки винтовки и поставили в строй.

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Для немцев все они, чтобы каждый из них о себе не мнил, были общим пушечным мясом, брошенным в бой против необученных, только что мобилизованных из соседних украинских деревень красноармейцев. В бою под Бродами дивизия СС "Галичина" на какое-то время остановила наступление Красной армии, но была смята необученными бойцами противника. Но это позволило немецким частям отступить на заранее подготовленные позиции без серьезных потерь.

"Громадське Радио" Во Львове националисты провели марш в честь дивизии СС "Галичина"

Дивизия выполнила свою миссию и вскоре о ней забыли. Самые циничные успели на последнюю повозку отступающих немецких войск, перебрались в Европу, далее за океан и продолжили строить жизнь и карьеру на выпестованных мифах. Верные убеждениям продолжили борьбу в схронах. Хлопцы с полонын, кому совсем не повезло, остались навсегда на поле под Бродами, а кому повезло больше — оказались на сибирских лесоповалах.

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Более четверти века назад идея вновь оказалась востребованной. Ну а дальше вы знаете все и без моих подсказок: как и в сороковые, эта идея исполнила свою функцию и больше не привлекает заказчиков. Не верите? Прочитайте письмо 57-ми американских сенаторов, пост Владимира Вятровича, все в свободном доступе. Роли расписаны, история повторяется…