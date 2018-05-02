США "сливают" Порошенко. Кто новый фаворит Белого дома?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Четырех лет правления пришедшей на волне Майдана власти с лихвой хватило заокеанским партнерам, чтобы понять: ставка оказалась ошибочной.

"Коррумпированный бизнесмен"

Если еще недавно президент Петр Порошенко всерьез рассчитывал на помощь США в предвыборной гонке, то теперь наверняка понимает тщетность своих надежд. Разочарованность Запада в том, куда привела Украину действующая власть, более чем очевидна. Раньше возмущение хоть как-то камуфлировалось, но сейчас этого уже никто не стесняется.

Только за последние несколько недель на различных ресурсах появились сообщения и целые статьи о том, что кураторам из США настолько надоела вседозволенность Порошенко и его команды, что они собрались "слить" его на будущих выборах.

Показательным в этом плане можно назвать недавнее интервью в содержащейся на американские деньги и всегда держащей нос по ветру "Украинской правде". В нем американский журналист, сооснователь "Центра по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) Дрю Салливан четко говорит о том, что думают о Петре Алексеевиче на берегах Потомака.

"Порошенко — коррумпированный бизнесмен, вокруг которого много опасных людей. И он продолжает делать очень сомнительные вещи. Многие были недовольны нашим расследованием по Порошенко. Говорили, нельзя атаковать президента, когда страна в состоянии войны. Ты можешь оправдывать коррупционера, потому что он на войне, но кого и что ты таким образом спасешь? Посмотрите, что происходит в Украине. СМИ и общественный сектор открыто запугивают", — говорит Саливан.

И в чем отличия?

По словам американца, независимые медиа в Украине находятся под огромным давлением.

"Если бы власть чувствовала себя в безопасности, она не атаковала бы медиа и давала бы возможность им рассказывать их истории", — отмечает журналист.

По словам американца, коррупция режима Порошенко мало чем отличается от коррупции времен Януковича, с тем лишь отличием, что действующий президент "пришел к власти доброй волей народа и предал ее".

Любопытно, что среди бенефициантов OCCRP значится известный фонд "Открытое общество" Джорджа Сороса. Из чего можно легко сделать вывод, что меценат явно разочаровался в тех, кому еще недавно покровительствовал.

Огромные претензии

Крайнее недовольство постмайданным режимом демонстрируют и в Белом доме. Чего стоит один только последний отчет Госдепартамента США по нарушению прав человека в Украине.

В докладе ключевыми проблемами украинской власти называются "незаконные убийства" и "пытки" на Донбассе, похищения людей, аресты и страшные условия в тюрьмах.

Имеются у заокеанских партнеров огромные претензии и к судебной системе, тотальной коррупции, цензуре и преследовании СМИ.

"Широкомасштабная коррупция на правительственном уровне; цензура; блокировка веб-сайтов; неспособность правительства привлечь к ответственности виновников насилия против журналистов и активистов борьбы с коррупцией, а также насилие против этнических меньшинств", — сказано в документе.

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"Мерзавец, но свой"

Наверняка ознакомились американские кураторы со свежими данными социологических исследований, по которым Петр Порошенко не только не выходит во второй тур, но проигрывает даже артистам — певцу Святославу Вакарчуку и комику Владимиру Зеленскому.

Вместе с тем, по мнению политолога, директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, в Штатах Порошенко воспринимают "как мерзавца, но своего".

"Так будет до тех пор, пока у Белого дома не появится уверенная замена, которой пока нет. В США держат руку на пульсе, помогают укрепить позиции того же Вакарчука, Анатолия Гриценко и прочих откровенно проамериканских политиков. Вместе с тем возможности для "минусовки" открыты — те же пленки Онищенко никогда не появились бы, если бы Штаты хотели прикрыть эту историю", — говорит эксперт.

Погребинский уверен, в США понимают, что рейтинг Порошенко летит вниз, поэтому будут соответствующим образом корректировать свое отношение к действующему президенту и его перспективам.

Три сферы влияния

Осторожен в своих прогнозах и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, сегодня в США имеются три центра принятия решений в отношении Украины

"Это Дональд Трамп, республиканцы и демократы. С одной стороны, украинская власть не может сориентироваться между этими центрами, с другой — сами группы влияния не приняли решения относительно того, кого поддержать на выборах в Украине в 2019-м году", — считает политолог.

По его мнению, на сегодняшний день отношения США и Украины, по сути, заморожены.

"Военные договоренности реализовываются как часть глобального противостояния с РФ, а политическое и экономическое сотрудничество полностью отсутствует. Мы не видим ни новых кредитов Минфина США, ни дотаций МВФ, ни новых программ демократизации для Украины", — отмечает Бортник.

Впервые в истории

Кроме того, политолог не исключил, что впервые в истории поддержка Запада на выборах в Украине и вовсе разделится на несколько частей.

"Вполне возможно, что Европа поддержит одного кандидата, а Соединенные Штаты — другого, — предположил эксперт. — Большие шансы на помощь США есть у Анатолия Гриценко, Святослава Вакарчука и Юлии Тимошенко. Скорее всего, действующему президенту не стоит рассчитывать на американскую помощь на выборах. Да, Порошенко может баллотироваться и без Штатов, но в этом случае его шансы на победу будут хуже, чем с американцами".