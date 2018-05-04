Почему в МВД Украины считают граждан... дураками

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Уже два года следственные органы МВД топчутся на месте в деле расследования убийства журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в машине его сожительницы Алены Притулы 20 июля в центре Киева. Руководившая тогда нацполицией Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести, пригласила в помощь ФБР, но не сделав ничего ушла. Полиция так и не смогла установить ни мотивов, ни исполнителей, не говоря уже о заказчиках. Даже журналисты в своем расследовании нашли больше деталей и возможных свидетелей через год после расследования, чем вся полиция, для начальницы которой было делом чести расследовать это убийство. Но судя по последним высказываниям спикера МВД Артема Шевченко — это дело уже стало "глухарем".

Погибшего Шеремета подвело гражданство

Как заявил спикер МВД Артем Шевченко журналистам, дело давно было бы раскрыто, ели бы Павел Шеремет не имел гражданство РФ.

"Значительная сложность в этой работе связана с тем, что потерпевший — гражданин Российской Федерации, имевший активные постоянные контакты на территории страны-агрессора, которые очень важны, по мнению следствия, для установления причин преступления и потенциальных злоумышленников. А провести следственные действия на территории Российской Федерации, в частности, с теми лицами, с которыми он контактировал незадолго до смерти, невозможно", — сказал Шевченко и отметил, что правовой помощи со стороны России также ждать не стоит.

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Хотя, судя по риторике самого главы ведомства Арсена Авакова и его многочисленных советников среди которых Зорян Шкиряк и Антон Геращенко — основатель сайта "Миротворец", МВД даже не просила помощи и поддержки у российских силовиков, потому что почти в каждом преступлении, чтобы не произошло в Украине, они находят "российский след". И в деле Шеремета, как отметил спикер МВД, он таки то же проглядывается.

По словам Шевченко, следователи видят очень много вещей, связанных с деятельностью на территории страны-агрессора лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

"И то, что невозможно провести следственные действия на территории страны-агрессора, и гражданство потерпевшего тоже очень сильно влияет на результат", — заявил представитель МВД.

На зло России

Примечательно то, что МВД выбрало отличную позицию, как оправдать свое бездействие. При этом, они откровенно всех граждан держат за дураков, хотя бы потому, что никто не отменял подписанный еще на заре независимости договор об оказании правовой помощи между странами.

"Странно, очень странное заявление спикера МВД, потому что существует договор об оказании правовой помощи. Украина не может обратиться на оккупированную территорию в Крым и Донбасс, но в РФ, без проблем и они всегда отвечают. Но если не отправить запрос, тогда конечно, никто не ответит и расследование будет буксовать. Но при этом, Украина время от времени экстрадируют в РФ задержанных, а это тоже один из пунктов договора о правовой помощи. Контакты между правоохранительными органами есть. А рассказывая подобные истории граждан Украины просто вводят в заблуждение, что дескать, они же оккупанты, с ними нельзя сотрудничать. Это все равно что назло кондуктору куплю билет и пойду пешком. Но при этом делают себе же хуже. Ведь этот договор о сотрудничестве охватывает не только уголовные дела, но и гражданские, семейные и прочие и включает в себя как розыск преступников, должников, так и пропавших без вести", — подчеркивает бывший следователь по особо важным делам МВД Украины Сергей Шуваев.

При этом, этот же договор имеет большое международное значение, потому что он подписан не только с РФ, а и со странами СНГ, Европы, мира.

"Причем, написать международное поручение большого труда не составляет. Но этим должна заняться ГПУ. Они должны написать обращение в генеральную прокуратуру РФ об оказании правовой помощи в уголовном производстве таком-то и таком-то, по таким-то статьям УК Украины и попросить помощь в сборе доказательств, в опросе лиц, снятии свидетельских показаний и так далее. Любые следственные действия, которые надо провести на территории РФ, то это все указывается в поручении. Там же составляется список вопросов, которые нужно выяснить и генпрокуратура РФ дает поручение своим местным следственным органам, которые занимаются следственными делами, собирают необходимое и отправляют это все по цепочке в Украине. И, собранные ими материалы используются в качестве доказательства в суде. Все можно решить, было бы желание. Но мне почему-то кажется, что никто не обращался в с поручением в РФ по делу Шеремета", — отметил юрист.

Ясно то, что МВД не занимается расследованием делом вообще, а надуманные препятствия нужны в качестве оправдания. Ведь, если вспомнить, полиция так и не добралась до истинных причин убийства еще одного гражданина РФ экс-депутата Госдумы Вороненкова, в заказе убийства которого МВД Украины подозревает гражданина РФ, отбросив другие возможные версии и привязку к Украине. А все потому, что он то же из России, с которой МВД общаться не желает. И МВД только и может, на сегодня заявить, что лица, причастные к совершению убийства Шеремета, в настоящее время еще не установлены. Но работа кипит.