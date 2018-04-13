СБУ об убийстве Шеремета: еще собираются доказательтсва

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.

Заместитель руководителя СБУ Виктор Кононенко сообщил, что оперативно-следственная группа, созданная для расследования убийства журналиста Павла Шеремета, продолжает собирать доказательную базу, пишет Укринформ

По его словам, по этому делу пока нет реальной доказательной базы.

"Мы в составе оперативно-следственной группы, в которой также прокуратура и Нацполиция, действительно, принимаем участие в раскрытии преступления относительно подрыва Шеремета", — сообщил он.

"Сейчас над этим работаем, но, к сожалению, я ничего нового по делу вам сказать не могу. У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор собираем", — сказал Кононенко.

Напомним, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Украинские правоохранители ведут расследование по статье "умышленное убийство".