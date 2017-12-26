Спустя полтора года убийцы Шеремета не найдены - глава Нацполиции

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Спустя год и 5 месяцев после убийства журналиста Павла Шеремета исполнители и организаторы убийства не найдены, заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев на пресс-конференции 26 декабря.

Павел Шеремет был взорван в своем автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.

"К сожалению, лица, совершившие убийство, не установлены", — заявил Князев.

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Глава Национальной полиции сообщил, что судебные решения по этому делу были засекречены, "чтобы правонарушители не понимали, какими путями идет следствие".

Ранее Князев сообщал, что убийц журналиста Павла Шеремета сотрудники полиции пока так и не нашли, вместе с тем следствие таки сдвинулось с мертвой точки.