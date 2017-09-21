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    Политика

    Полиция засекретила решения судов по делу об убийстве Шеремета

    Тема:

    Годовщина убийства Павла Шеремета (315)

    (обновлено: )20
    В данный момент в Едином реестре досудебных решений удалены из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Павла Шеремета, в частности, о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.
    Журналист Павел Шеремет
    УНИАН

    КИЕВ, 21 сен — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины с 24 июля 2017 года засекретила все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве, передает в четверг агентство "Украинские новости" со ссылкой на Государственную судебную администрацию.

    Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

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    "Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие "Информационные судебные системы") обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве", — цитирует агентство ответ Государственной судебной администрации на его запрос.

    По его данным, причина данного решения Нацполиции не указана.

    Агентство отмечает, что в данный момент в Едином реестре досудебных решений удалены из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета, в частности, о предоставлении полиции информации о мобильных переговорах возможных фигурантов уголовного производства.

    Ранее СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов. Изначально же рассматривались шесть версий, в том числе профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.

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