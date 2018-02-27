Гражданская жена Шеремета потребовала расследовать дело как теракт

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Основательница и владелица интернет-издания "Украинская правда", гражданская жена убитого в Украине журналиста Павла Шеремета Алена Притула потребовала от генпрокурора Юрия Луценко переквалифицировать уголовное дело об убийстве журналиста по статье "террористической акт", сообщила во вторник "Украинская правда".

Правоохранители ведут расследование по статье "умышленное убийство". Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".

По данным издания, Притула зарегистрировала в Генпрокуратуре заявление о преступлении. В опубликованном изданием документе отмечается, что автомобиль Шеремета был взорван в публичном месте и мог навредить другим людям.

По мнению автора заявления, "целью преступников было не только убийство Шеремета, но и получение психологического эффекта от совершения террористического акта в многолюдном месте в виде паники, потери веры в собственную безопасность… запугивание журналистов".

"Исходя из вышесказанного, прошу вас неотложно внести ведомости в единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного правонарушения по части третьей статьи 258 Уголовного кодекса, а именно совершение террористического акта, который привел к гибели людей", — говорится в копии заявления.

Также Притула требует признать себя потерпевшей в этом уголовном деле, так как автомобиль Шеремета был подорван рядом с их домом.