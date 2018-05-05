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    Общество

    Антисемитские заявления "правосеков" подвергнут лингвистической экспертизе

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (271)

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    Одесская прокуратура уже открыла уголовное производство в связи со скандальными высказываниями лидера одесского "Правого сектора" на марше националистов 2 мая.
    Глава Правого сектора Одесской области Татьяна Сойкина
    Facebook Татьяны Сойкиной

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура решает вопрос о назначении лингвистической экспертизы высказываний руководителя одесского отделения "Правого сектора" Татьяны Сойкиной.

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    Думская.net
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    Напомним, на марше националистов в Одессе 2 мая Сойкина, в частности, заявила, что Украина должна принадлежать украинцам, а не "жидам" и призвала "отчистить Украину".

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    Еврейские организации направили обращение в СБУ, заявив, что расценивают радикальные высказывания как призывы к погромам. Одесская прокуратура открыла уголовное производство.

    "Сейчас правоохранители выполняют необходимые следственные действия. В частности, изучают видео с высказываниями. Будет дан экспертный анализ этим высказыванием, решается вопрос о назначении лингвистической экспертизы", — сообщила в комментарии ТСН сотрудник областной прокуратуры Наталья Хорунжая.

    Отметим, что основной фигурант скандала — глава "Правого сектора" в Одессе Татьяна Сойкина — уже извинилась за свои высказывания через соцсети и отметила, что ее неправильно поняли.

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    "Хочу извиниться перед ними и еще раз повторюсь: вкладывала немного другое понятие. Не о нацменьшинствах, не о евреях", — заявила она.

    Ранее президент Петр Порошенко категорически осудил проявления антисемитизма во Львове и Одессе. 

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