Антисемитские заявления "правосеков" подвергнут лингвистической экспертизе

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Прокуратура решает вопрос о назначении лингвистической экспертизы высказываний руководителя одесского отделения "Правого сектора" Татьяны Сойкиной.

Напомним, на марше националистов в Одессе 2 мая Сойкина, в частности, заявила, что Украина должна принадлежать украинцам, а не "жидам" и призвала "отчистить Украину".

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Еврейские организации направили обращение в СБУ, заявив, что расценивают радикальные высказывания как призывы к погромам. Одесская прокуратура открыла уголовное производство.

"Сейчас правоохранители выполняют необходимые следственные действия. В частности, изучают видео с высказываниями. Будет дан экспертный анализ этим высказыванием, решается вопрос о назначении лингвистической экспертизы", — сообщила в комментарии ТСН сотрудник областной прокуратуры Наталья Хорунжая.

Отметим, что основной фигурант скандала — глава "Правого сектора" в Одессе Татьяна Сойкина — уже извинилась за свои высказывания через соцсети и отметила, что ее неправильно поняли.

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"Хочу извиниться перед ними и еще раз повторюсь: вкладывала немного другое понятие. Не о нацменьшинствах, не о евреях", — заявила она.

Ранее президент Петр Порошенко категорически осудил проявления антисемитизма во Львове и Одессе.