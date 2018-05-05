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    МИД об антисемитизме в Украине: инспирировано "кремлевским режимом"

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (272)

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    МИД Украины считает, что провокации "часто инспирированы кремлевским режимом, который пытается расшатать политическую ситуацию и еще раз бросить на Украине тень антисемитизма".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает любые инсинуации и обвинения в росте проявлений антисемитизма в стране, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

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    "Украина последовательно осуждает любые проявления нетерпимости или публичные антисемитские призывы, а правоохранительные органы расследуют и привлекают к ответственности каждого виновного в таких правонарушениях", — заявили в министерстве.

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    В МИДе утверждают, что "подобные позорные провокации часто инспирированы кремлевским режимом, который пытается расшатать политическую ситуацию и еще раз бросить на Украине тень антисемитизма".

    "По данным мониторинговой группы прав национальных меньшинств неправительственной организации Конгресс национальных общин Украины, в течение 2017 года в Украине не было зафиксировано ни одного случая насилия на почве антисемитизма, а по результатам опроса PEW Research Center уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Центрально-Восточной Европе", — сообщили в МИД.

    Отметим, ранее посольство США в Украине выразило разочарование "проявлениями антисемитизма" в Одессе и Львове.

    Как сообщалось, 2 мая на "Марше украинского порядке" в Одессе, организованного националистическими организациями, глава местного "Правого сектора" Татьяна Сойкина призвала "очистить Украину от евреев".

    Полиция Одессы По факту высказываний Сойкиной начато уголовное производство, решается вопрос о назначении лингвистической операции.

    В свою очередь президент Петр Порошенко категорически осудил проявления антисемитизма во Львове и Одессе. 

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